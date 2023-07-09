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Зеленский заявил, что Байден мог бы закончить конфликт за пять минут ценой Украины

1:04
Мир

Президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт с Россией за пять минут, но Киев не согласится. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский. Он подчеркнул: Дональд Трамп обещал завершить боевые действия за 24 часа в случае победы на выборах, но у него был такой шанс раньше.

Зеленский заявил, что Байден мог бы закончить конфликт за пять минут ценой Украины
Фото: .thetimes.co.uk

По словам Зеленского, Украина во время правления Трампа уже стояла на пороге войны, однако тогда у американского экс-президента были "другие приоритеты".

"Одно только желание прекратить конфликт — это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте", — отметил он в интервью ABC News.

Вашингтон способен остановить боевые действия ценой Украины, то есть заставить киевское руководство отказаться от утраченных территорий. Однако с этим Зеленский не готов смириться.

"Таким образом Байден мог бы закончить всё даже через пять минут. Но мы бы не согласились", — сказал украинский президент.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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