Ученые нашли способ ускорить компьютерное прогнозирование погоды в 10 раз

Новый алгоритм позволит точнее предсказывать штормы и ураганы

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Оксфордского университета в Великобритании разработали алгоритм, который увеличивает скорость компьютерного моделирования погоды и климата в десять раз. Их результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Климатические модели являются одними из наиболее сложных программных решений, созданных когда-либо.

Эти модели способны воспроизводить множество компонентов глобальной системы, таких как атмосфера и океан, и включают в себя свыше миллиона строк кода.

Процесс моделирования климата обычно занимает много времени, особенно из-за того, что некоторые моделируемые процессы, как циркуляция воды в океанах, протекают очень медленно. Вода может циркулировать от поверхности до глубин и обратно тысячи лет, как указывают исследователи.

Разработанный алгоритм применяет метод, известный как "последовательное ускорение". Этот метод использует уже известные данные для предсказания будущих событий, позволяя оценить процессы, которые еще не начались.

По словам главного автора исследования Самара Хативала, новая программа существенно сокращает время, необходимое для начальной настройки моделируемых процессов в океане, уменьшая общее время расчетов с нескольких месяцев до одной недели.

Это улучшение позволит более точно моделировать меньшие по масштабу события, такие как изменения уровня моря, штормы и ураганы, улучшая точность прогнозов.