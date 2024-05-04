Ученые разгадали генетический код первых растений на Земле

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Раскрыты особенности ДНК водорослей, сделавших возможными земную жизнь

1:31
Наука

Американские ученые из Университета Небраски в Линкольне в сотрудничестве с международными коллегами расшифровали геномные коды древнейших растений Земли, как сообщается в журнале Nature Genetics.

Раскрыты особенности ДНК водорослей, сделавших возможными земную жизнь
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти растения, принадлежащие к группе эмбриофитов в кладе стрептофитов, колонизировали сушу примерно 550 миллионов лет назад, что радикально изменило как поверхность, так и атмосферу планеты, став основой для развития всей последующей земной жизни, включая флору и фауну.

Исследовательская группа успешно секвенировала геномы четырех штаммов водорослей Zygnema, которые считаются ближайшими живыми родственниками наземных растений.

Для этого они использовали передовые технологии секвенирования ДНК, позволяющие получать полные геномы организмов на уровне отдельных хромосом — подход, ранее не применявшийся к этой группе.

Анализ геномов показал значительное количество ферментов, отвечающих за строение клеточных стенок, а также сигнальные гены и факторы, реагирующие на изменения окружающей среды.

Одной из уникальных черт этих водорослей является наличие толстого и липкого слоя углеводов за пределами клеточной стенки, известного как слой слизи.

Эта особенность способствует адаптации Zygnema к таким наземным стрессорам, как пересыхание, ультрафиолетовое излучение, заморозки и другие воздействия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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