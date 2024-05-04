В каком виде лучше есть сладкий перец: запоминаем и готовим только так

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Диетологи дали совет, в каком виде лучше есть болгарский перец

1:12
Здоровье

Болгарский перец вкусный и полезный. В этой статье мы расскажем, как лучше всего есть такой овощ.

Диетологи дали совет, в каком виде лучше есть болгарский перец
Фото: commons.wikimedia.org by Zinnmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Как правильно есть болгарский перец для здоровья

Поскольку болгарский перец имеет яркий цвет и сладкий вкус, овощ часто используют в кулинарии. Например, перец добавляет яркости блюдам; овощ используют для приготовления рагу, пюре, запеканок, жарят на гриле, добавляют в супы и салаты. Яркие красные и желтые цвета добавляют красок праздничному столу.

Болгарский перец отлично сочетается как с рыбой, так и с мясом, а также с грибами и другими овощами. Сладкий перец можно есть свежим, тушить, жарить на сковороде или гриле, запекать в духовке, делать из него соусы или мариновать.

Однако особенно полезно употреблять в пищу свежий болгарский перец, так как овощ богат такими витаминами, как бета-каротин, аскорбиновая кислота, рибофлавин.

Многие витамины разрушаются при термической обработке, поэтому полезнее есть перец в сыром виде.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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