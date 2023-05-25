Мирный договор между Баку и Ереваном в Москве обсуждался на нервах. Позиции непримиримы

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Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в Москве публично поспорили о гарантиях безопасности армянам Нагорного Карабаха и контроле над Лачинской и Зангезурской дорогами. Владимиру Путину пришлось их успокаивать.

Фото: kremlin.ru

Армения признает Карабах в составе Азербайджана, но нужны гарантии

У президента РФ Владимира Путина 25 мая должны были состояться две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. После этого — трехсторонняя встреча Путин-Алиев-Пашинян.

Об этом доложил журналистам пресс-атташе Дмитрий Песков.

Пашинян на открытии саммита заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Армения готова признать Нагорный Карабах (самопровозглашённую республику) частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения, сказал Пашинян.

Какие это будут гарантии пока не ясно, но территориальную автономию Баку не готов предоставлять (как это было в СССР). Это будут армянские граждане Азербайджана, при этом, по словам Алиева, "преступной хунты" в Нагорном Карабахе не будет. То есть членом "хунты" может быть объявлен каждый — гарантий тут совсем не просматривается.

Для Алиева признание Нагорного Карабаха Ереваном частью Азербайджана — уже свершившийся факт. По его словам, Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

Лачинский коридор, но Зангезурская дорога. Или наоборот

Это означает, что Азербайджан не претендует на то, чтобы контролировать Сюникский (Зангезурский) коридор, отделяющий Нахичеванскую область от остальной территории Азербайджана. Однако для Пашиняна это оказалось вовсе не фактом. Слово "коридор" — очень важное, оно и послужило причиной спора между Алиевым и Пашиняном.

Алиев заявил, что требование об открытии "Зангезурского коридора" — это легитимное право Азербайджана, и поддерживается Россией.

На это Пашинян нервно ответил:

"Очень интересно, Владимир Владимирович, я извиняюсь, но честно говоря, об этом впервые слышу. Я знаю, что Россия поддерживает открытие всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе".

Пашинян подчеркнул, что использованная Алиевым формулировка" — коридор", означает предъявление территориальных претензий к Армении.

Он напомнил, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября (договор о перемирии и вводе российских миротворцев) упоминается только один коридор, и речь идет о Лачинском коридоре (соединяет Ереван со Степанакертом) под контролем российской миротворческой миссии.

Алиев тут же отверг обвинения, что Азербайджан имеет территориальные амбиции в отношении Армении.

"Хочу сказать, что у нас нет таких амбиций. Нужно приложить много усилий или иметь живое воображение, чтобы увидеть в моих словах такие амбиции ", — сказал Алиев.

По его словам, использование слова "коридор" никоим образом не претендует на то, чтобы стать посягательством на чью-то территорию.

Алиев отметил, что "дорога на Лачин открыта". Отличие дороги от коридора в том, что коридор обеспечивается контролем над этой территорией (Азербайджаном), а дорога — это просто дорога по территории, в данном случае — Армении.

Опять же стороны поспорили, открыт ли Лачинский коридор (или дорога).

Алиев уверен, "армянские жители Азербайджана, проживающие в Карабахе, мирно передвигаются через блокпост на дороге". А Пашинян подчеркнул, что "то, что там происходит, является нарушением трехсторонней декларации.

"Вы сказали, что коридор открыт, мы ничего подобного не видим, мы так не думаем. Именно поэтому мы хотим, чтобы в Лачинский коридор и Нагорный Карабах была направлена ​​международная миссия, которая оценит гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе ", — сказал Пашинян.

Путин призвал Пашиняна и Алиева остановиться

Путин вмешался в диалог Алиева с Пашиняном. Он пообещал обо всём "спокойно в деловом ключе поговорить на эти чувствительные темы".

"Пожалуйста, если можно, я бы попросил на этом остановиться", — сказал Путин.

Но до спокойствия далеко. И, как видим, многие вопросы не решены. По данным kommersant. ru, для саммита подготовлено два документа: по разблокированию транспортных коммуникаций и совместное заявлением Алиева, Пашиняна и Путина.

Но если не будут решены упомянутые сомнения по существу и в вопросах терминологии, то результата не будет.

России нужны дружественные Азербайджан и Армения

Армения и Азербайджан ведут переговоры о мире ещё на западной площадке. В частности, Ереван пригласил наблюдателей из ЕС, которые должны помочь в демаркации границы. Там тоже всё непросто, идут споры о принадлежности сторонам логистически важных сёл.

Для Путина, вероятно, важно, чтобы был стабильный мир на границах РФ и на Южном Кавказе, но сказать тоже самое о намерениях США и ЕС невозможно. Поэтому для Москвы важны гарантии от Еревана и Баку, что Запад не залезет в регион для манипулирования ими и создания проекта "антиРоссия" . Возможно, этот вопрос, в том или ином ключе, обсуждается. Лучшей гарантией, безусловно, было бы удачное завершение СВО на Украине.

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