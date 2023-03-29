Армения идёт по гибельному пути, отказываясь от дружбы с Россией

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Армения близка к потере государственности в борьбе с Азербайджаном. Между тем, армянство в Нагорном Карабахе можно сохранить в составе Союзного государства РФ и Белоруссии.

Армения подорвала основу отношений с РФ — дружбу

24 марта Конституционный суд Армении признал обязательства страны по Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) соответствующими Конституции страны.

МИД РФ предупредил Ереван, что считают абсолютно неприемлемыми планы по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства".

Собеседник агентства ТАСС заявил, что армянская сторона предупреждена "о крайне негативных" для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана. Реакция оправданная, так как 19 лет Ереван не ратифицировал статут, а тут вдруг "приспичило".

Объясняется в Ереване это тем, что МУС поможет раскрыть "совершённые Азербайджаном преступления". Однако, большая их часть происходила уже за пределами Армении — в Гадруте, Шуши которые (в восприятии Еревана) уже — территория Азербайджана, и это само по себе исключает применение там Римского статута. На самом деле, причина поведения Армении — в другом.

Чем недоволен Никол Пашинян?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что договорённости в формате трёх сторон от 9 ноября 2020 года с посредничеством РФ не работают. В частности, что РФ не препятствует блокаде Нагорного Карабаха через Лачинский коридор, хотя это "в зоне ответственности РФ".

В Ереване предлагается уйти от этого формата и вести прямые переговоры с Азербайджаном через Грузию или "европейскую площадку". Но эти площадки ставят одно условие — разорвать связи с РФ, и тогда они будут давить на Азербайджан. Поэтому и следуют неадекватные заявления депутата Национального собрания Армении от правящей фракции Гагика Мелконяна, что Путин будет арестован в Армении из-за признания Римского статута.

И да — Запад давит через свои рычаги, например через постановление об открытии Лачинского коридора Международным судом ООН, призывами об этом же от Эмманюэля Макрона, конгресса США и так далее.

Но на официальном уровне Евросоюз заявил, что не рассматривает возможность введения санкций против Азербайджана, а вместо этого предлагает сосредоточиться на диалоге между сторонами.

Можно "успокоить" Пашиняна тем, что не будет никаких санкций и вообще обострения отношений ЕС с Баку, потому что азербайджанские нефть и газ текут туда, замещая российские. На фоне санкций против РФ, кто только не обивал пороги в Баку, чтобы это случилось.

Позиция Азербайджана — позиция победителя в войне

В Азербайджане считают, что блокады Нагорного Карабаха нет, а есть недопущение поставок оружия в Карабах. Президент Ильхам Алиев предупредил, что с позиции силы с Азербайджаном договариваться не надо, имея ввиду победу в войне.

Если бы он был смелее, Ереван давно бы потерял всякую перспективу вернуться в Нагорный Карабах. Армянское лобби сильно на Западе, но воевать напрямую за армянство оно не будет. Тем более, признавать независимость региона Армения не желает. Нет смелости, есть только подлость. Что, как говорится, окупится сторицей.

В Армении уже определились, как дальше будут воевать с Азербайджаном, взяв себе в союзники Иран. Мол, он не допустит образование Зангезурского коридора по границе с Арменией в Нахичевань и вступит в войну на стороне Армении. Флаг в руки, но есть большие сомнения в том, что Тегеран на это пойдёт, если у него назревает гораздо больший конфликт с Израилем в лице "ястреба" премьера Биньямина Нетаньяху.

Когда Армения будет в огне, Пашинян уже будет далеко

Вместо того, чтобы, как проигравшая сторона вести переговоры с Азербайджаном и Россией по Карабаху и готовиться к отвоеванию позиций в моральном и военном отношении, Ереван сделал ставку на то, что Запад ему поможет здесь и сейчас.

Практика показывает, что это всегда плохо заканчивается. Страдания карабахцев Западу не важны, так же, как и амбиции Еревана. Ему надо разгромить Россию, поэтому армяне массово обречены на заклание. Причём, простые граждане Карабаха и Армении, а не диаспора, в том числе в РФ. Представляется, что Ереван намерен испить до конца эту чашу гибели своей нации. Последует выход из ОДКБ — де-факто это уже происходит, затем — из ЕАЭС, а затем из договора о дружбе с РФ с выводом её миротворцев из Карабаха и базы из Гюмри.

Сначала пострадает экономика Армении, которая выживает на дешёвых энергоносителях из РФ и туризме из РФ. Цены на газ, нефть, бензин, дизель кратно подскочат, что сразу отразится на инфляции ростом в 20-30%.

При этом, будут введены западные "миротворцы". Но так как Азербайджан нужен Европе, с ним будет продолжаться торг, и Ереван прогнут под Зангезурский коридор и заставят принять позицию Баку: он сам будет договариваться с населением Карабаха, а вы — не мешайте.

Потом западные солдаты уйдут, а Турция и Азербайджан будут решать судьбу армянства "на земле". Учтём, что, по мнению Баку, Ереван — это бывший азербайджанский город.

Пашинян к тому времени будет не в Армении, это тоже обычное дело.

Между тем, здравый смысл подсказывает, что если бы Армения была в составе единого Союзного государства РФ и Белоруссии с сохранением своей государственности, то никакие бы азербайджанские "экологи" не осмелились бы перекрыть Лачинский коридор, а судьба карабахцев была бы решена предоставлением им автономии в составе Союзного государства.

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