Политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал признание Арменией решение суда в Гааге об аресте Владимира Путина.
Судальцев отметил, что Россия ведёт себя очень сдержанно по данному вопросу. Он напомнил, что сложные отношения РФ и Армении начались после последнего ноябрьского саммита ОДКБ.
"Практически мы можем говорить, что Армения потихоньку, к сожалению, выходит из ОДКБ. Хочет развивать отношения с НАТО, с США, с Турцией", — объяснил эксперт.
Политолог назвал такие шаги символическими.
"Если президент России прибудет с визитом в Армению, то она имеет полные основания нашего президента арестовать и отправить его в Гаагу", — сказал Суздальцев.
Эксперт по странам СНГ считает, что российское руководство попытается спасти отношения двух стран.
"В Армении находится очень крупная российская база. И есть ещё отдельный отряд воинов, который обеспечивает миротворческий процесс в Нагорном Карабахе. Конечно, и Министерство обороны тоже обеспокоено складывающейся ситуацией. Они продолжают дрейфовать в сторону НАТО", — выразил своё мнение политолог.
Ранее политолог Сергей Маков назвал признание Арменией решения МУС "пощёчиной России".
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