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Без России мира не будет: Арцах о присутствии миротворцев в Нагорном Карабахе

Мир » Бывший СССР » Армения

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) Араик Арутюнян в разговоре с жителями сказал, что для сохранения мира надо разместить в регионе российских военнослужащих на постоянной основе.

Без России мира не будет: Арцах о присутствии миротворцев в Нагорном Карабахе

Видео всего выступления президента перед населением Мартакертского района можно посмотреть на его личной страничке в facebook.

"мы самостоятельно, одни не способны обеспечить мир, то есть безопасность" - говорит Арутюнян.

Причиной того, что в Нагорном Карабахе установился, пусть и не прочный, мир, он видит именно неравнодушие России к конфликту между Арменией и Азербайджаном.

Весной предыдущего года в течение почти двух месяцев в Нагорном Карабахе шла война между непризнанной республикой Арцах и Азербайджаном. По итогам нескольких попыток прекратить дальнейшую эскалацию многолетнего этнополитического конфликта воющие стороны не смогли прийти к соглашению. Оно было достигнуто лишь 10 ноября 2020 года, когда с помощью посредничества Москвы, был заключен мир, по итогам которого Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы перешли под контроль Азербайджана. Также данный договор предусматривал присутствие российских миротворцев в регионе. 

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Российские миротворцы должны быть в Карабахе не временно, а всегда
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Любовь Степушова
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