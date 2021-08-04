Без России мира не будет: Арцах о присутствии миротворцев в Нагорном Карабахе

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) Араик Арутюнян в разговоре с жителями сказал, что для сохранения мира надо разместить в регионе российских военнослужащих на постоянной основе.

Видео всего выступления президента перед населением Мартакертского района можно посмотреть на его личной страничке в facebook.

"мы самостоятельно, одни не способны обеспечить мир, то есть безопасность" - говорит Арутюнян.

Причиной того, что в Нагорном Карабахе установился, пусть и не прочный, мир, он видит именно неравнодушие России к конфликту между Арменией и Азербайджаном.

Весной предыдущего года в течение почти двух месяцев в Нагорном Карабахе шла война между непризнанной республикой Арцах и Азербайджаном. По итогам нескольких попыток прекратить дальнейшую эскалацию многолетнего этнополитического конфликта воющие стороны не смогли прийти к соглашению. Оно было достигнуто лишь 10 ноября 2020 года, когда с помощью посредничества Москвы, был заключен мир, по итогам которого Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы перешли под контроль Азербайджана. Также данный договор предусматривал присутствие российских миротворцев в регионе.

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