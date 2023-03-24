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В Армении признали, что обязаны соблюдать решение Гаагского суда об аресте Путина

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Мир

Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим Конституции страны.  

В Армении признали, что обязаны соблюдать решение Гаагского суда об аресте Путина

Юридическое признание решения Гаагского суда об аресте президента РФ означает, что в Армении будут вынуждены задержать на своей территории Владимира Путина и Марию Львову-Белову, в отношении которых МУС вынес решение о задержании. 

Ранее Владимир Зеленский назвал решение Гаагского суда об аресте Путина историческим.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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