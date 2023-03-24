Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим Конституции страны.
Юридическое признание решения Гаагского суда об аресте президента РФ означает, что в Армении будут вынуждены задержать на своей территории Владимира Путина и Марию Львову-Белову, в отношении которых МУС вынес решение о задержании.
Ранее Владимир Зеленский назвал решение Гаагского суда об аресте Путина историческим.
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