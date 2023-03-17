Зеленский назвал решение Гаагского суда об аресте Путина историческим

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Владимир Зеленский одобрил решение суда в Гааге об аресте Владимира Путина. Украинский лидер ставит в вину президенту РФ перемещение украинских детей в Россию.

Президент Украины считает военным преступлением то, что дети из Украины были вывезены на территорию РФ. Он назвал такие действия российсконо руководства "преступной операцией", а саму Россию государством-террористом.

"Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, прятать детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам — все это очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло", — сказал глава Украины в своëм вечернем обращении к нации.

Решение Гаагского суда Зеленский назвал историческим.

Ранее детский правозащитник Мария Львова-Белова рассказала, что детей вывозили из зоны боевых действий с целью найти им в России любящих родителей.