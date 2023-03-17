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Зеленский назвал решение Гаагского суда об аресте Путина историческим

1:02
Мир

Владимир Зеленский одобрил решение суда в Гааге об аресте Владимира Путина. Украинский лидер ставит в вину президенту РФ перемещение украинских детей в Россию.

Зеленский назвал решение Гаагского суда об аресте Путина историческим

Президент Украины считает военным преступлением то, что дети из Украины были вывезены на территорию РФ. Он назвал такие действия российсконо руководства "преступной операцией", а саму Россию государством-террористом.

"Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, прятать детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам — все это очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло", — сказал глава Украины в своëм вечернем обращении к нации.

Решение Гаагского суда Зеленский назвал историческим.

Ранее детский правозащитник Мария Львова-Белова рассказала, что детей вывозили из зоны боевых действий с целью найти им в России любящих родителей.

 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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