Владимир Зеленский одобрил решение суда в Гааге об аресте Владимира Путина. Украинский лидер ставит в вину президенту РФ перемещение украинских детей в Россию.
Президент Украины считает военным преступлением то, что дети из Украины были вывезены на территорию РФ. Он назвал такие действия российсконо руководства "преступной операцией", а саму Россию государством-террористом.
"Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, прятать детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам — все это очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло", — сказал глава Украины в своëм вечернем обращении к нации.
Решение Гаагского суда Зеленский назвал историческим.
Ранее детский правозащитник Мария Львова-Белова рассказала, что детей вывозили из зоны боевых действий с целью найти им в России любящих родителей.
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