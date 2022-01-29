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Автор Любовь Степушова

Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией

Мир » Бывший СССР » Азербайджан

Азербайджан готов поставить больше газа в Европу в случае "чрезвычайной ситуации". Для России это будет выглядеть как пособничество США и НАТО.

Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией

ЕС нашёл в лице Азербайджана поставщика газа в условиях приближающейся войны с Россией

О намерениях Баку заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, сообщает Trend со ссылкой на "британские СМИ" .

"В случае острой необходимости, будут доступны определенные дополнительные объемы", — сказал он.

По его словам, Азербайджан может добывать больше газа и увеличить пропускную способность Южного газового коридора. Страна также может транспортировать туркменский газ, так как обе страны намерены совместно разрабатывать месторождение Достлуг на Каспии, подчеркнул посол.

"Чрезвычайной ситуацией" на Западе называют "вторжение" ( в том числе, признание ЛДНР) РФ на Украину и последующие санкции против российского энергетического сектора, что может привести закрытию газового и нефтяного вентилей на Европу. ЕС и США сегодня лихорадочно ищут альтернативных поставщиков углеводородов и, прежде всего, газа. 

Реверанс Баку в сторону Москвы не будет оценён

По словам Сулейманова, в заседании конференции по расширению пропускной способности Южного газового коридора примут участие представители Великобритании, США, ЕС и Турции, сообщает Bloomberg.

Азербайджану придется учесть собственное внутреннее потребление, которое зимой резко возрастает, прежде чем поставлять больше газа в Европу, передаёт агентство слова Сулейменова.

"И азербайджанские объемы не равны российским объемам, это очевидно", — добавил министр.

Понятно, что это реверанс в сторону Москвы, но вряд ли он будет оценён, так как речь идёт о действиях "партнёра" в состоянии войны России с Западом. 

ЕС принял Азербайджан в свой солидарный круг

Ранее trend. az сообщил со ссылкой на комиссара Еврокомиссии по энергетике Кадре Симсон, что Евросоюз отправит делегацию в Азербайджан для обсуждения поставок.

"Мое послание состоит в том, что в Европе есть надежная, хорошо диверсифицированная и устойчивая газовая инфраструктура, а также чёткие процедуры солидарности в чрезвычайных ситуациях", — сказала Симсон, выступая на пресс-конференции во французском Амьене после неформальной встрече министров энергетики ЕС.

Симсон прибудет в Баку 4 февраля, где проведёт переговоры с министром энергетики Азербайджана, чтобы изучить готовность страны расширить поставки в ЕС по ТАР.

В Азербайджане есть планы увеличить прокачку газа по ТАР до 20 млрд куб. м газа в год, и не только из Туркмении, но и с месторождения "Шахдениз-2" .

Южный газовый коридор, который состоит из Шахдениз-2, продолжения Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP), был полностью введен в эксплуатацию 31 декабря 2020 года.

Всего по ТАР с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года было транспортировано 8,1 млрд  кубометров газа. В Италию по ТАР поставлено 6,8 млрд кубометров, в Грецию и Болгарию — 1,2 млрд кубометров.

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Зачем Россия вооружает Азербайджан?
Куратор: Любовь Степушова
Темы газ евросоюз азербайджан
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