Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Любовь Степушова

Бошян: Если Россия уйдёт, Армению ждёт судьба Украины

Мир » Бывший СССР » Армения

Российское влияние на постсоветском пространстве находится в глубоком кризисе. Необходимо успешное завершение СВО на Украине, иначе США и Турция заместят Россию в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Армении это закончится трагедией, подобной украинской.

Бошян: Если Россия уйдёт, Армению ждёт судьба Украины

Так считает армянский политолог, основатель Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.

Кризис в ОДКБ — отсутствие консенсуса нужного России

В программе "Точка зрения" он отметил, что после поражения Армении в войне 2020 года и подписания трёхстороннего мирного соглашения (Россия — Азербайджан — Армения) ВС Азербайджана оккупировали признанные территории Армении в Сюникской и других областях.

По словам Армана Бошяна, Ереван долгое время не обращался за помощью по статье 4 о взаимопомощи в ОДКБ, но когда "это всё же было сделано, то не привело к появлению единого мнения в ОДКБ по ситуации".

Политолог полагает, что ОДКБ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это формы, при помощи которых РФ, как центр мировой силы, обозначает свою зону влияния. Однако, это влияние, а значит и его формы, переживают кризис, вызванный невозможностью достижения консенсуса внутри организации, потому что все государства-члены ОДКБ и ЕАЭС, официально провозгласили многовекторную политику в ущерб интересам России.

Западный вектор вытесняет российский в ОДКБ

Арман Бошян напомнил, что Никол Пашинян и его команда после прихода к власти в 2018 году придерживаются прозападного вектора и заинтересованы в ситуациях, которые подталкивают Армению на подготовку общественного мнения для выхода из ОДКБ.

С другой стороны, в ОДКБ "все среднеазиатские страны и даже Белоруссия" являются "практически союзниками" Азербайджана и "не хотят портить с таким ресурсным и важным региональным государством отношения", подчеркнул эксперт.

"Именно поэтому нет консенсуса внутри ОДКБ. Поэтому надо сказать, что блок переживает тяжелейший кризис", — сказал Арман Бошян.

Эксперт не снимает ответственности и с Москвы, где "очень долго не видели многокомпонентные, гибридные процессы, которые происходили в постсоветских республиках, или игнорировали их".

Неудачи в СВО способствуют потере влияния России в ОДКБ

Политолог уверен, что кризиса России удалось бы избежать, если бы специальная военная операция (СВО) на Украине завершилась бы в намеченные короткие сроки: "удался бы блицкриг и решительная военная победа".

"Неудачи России в СВО способствует тому, что многовекторные правительства всех стран-спутников России становятся постепенно одновекторными и хотят убежать на Запад", — сказал Арман Бошян.

Он добавил, что США этому всячески способствуют, применяя "мягкую силу" дипломатических институтов, служб информационной войны, а также оказывая странам союзникам РФ военную, финансовую, экономическую помощь, чтобы оторвать от России.

Армян ждёт судьба украинцев

Эксперт очень надеется, что Армения не начнёт выход из ОДКБ, потому что это означает выход из зоны безопасности, которая "всё ещё имеет какой-то политический, дипломатический эффект" на территории Южного Кавказа.

"У нас ещё остается союзный договор с Россией 1997 года, который имеет более веские основания для защиты, чем четвёртый пункт статьи Договора о коллективной безопасности. Пока речи о выходе из этого договора не идет. Но если Армения лишается военной поддержки России, то Армения автоматически, не обладая субъектностью, армией, достаточными силами для того, чтобы продержаться экономически и военным образом, попадает в зону влияния геополитических интересов Турции", — подчеркнул Арман Бошян.

По его словам, это будет означать возобновление боевых действий и оккупацию части территорий Армении "уже полностью". А оставшаяся часть попадёт под турецкий "протекторат" с "полной потерей культурного и экономического остатка суверенитета на этой территории".

"Для Армении это будет означать, в принципе, конец. Мы должны понимать, что это понимают определённые эксперты, а народ этого не понимает", — уточнил политолог.

По мнению Армана Бошяна, армян ждёт судьба украинцев, которые сегодня гибнут на войне, от болезней и холода, если " мы будем брататься с турками, которые нас резали сто лет и продолжают резать сегодня".

Турция вернётся на позицию врага России

По словам политолога, для РФ потеря Южного Кавказа означает перспективу потери и Северного Кавказа, потому что проект Турции "Великий Туран" включает в себя и часть территории России.

Эксперт подчеркнул, что Турция для РФ — ситуативный союзник, и, рано или поздно, Анкара "вернётся на свою позицию исторического врага России".

"Если же Россия уйдёт из Армении, уводя с собой военную базу в Гюмри, то в Армении начнётся широкомасштабная война, и Россия не справится с войной на два фронта. Будем надеяться на лучшее, хотя 2023 год ожидается очень тяжёлым", — сделал вывод Арман Бошян в программе "Точка зрения" видеоканала Pravda.Ru.

Читайте по теме: Путин не даст Армении выйти из ОДКБ

Лукашенко: если Россия рухнет, то страны ОДКБ окажутся под обломками

Пашинян: Армения готова реализовать мирный план России

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Любовь Степушова
Темы сша армия турция армения арман бошян никол пашинян
Новости
В Удмуртии зафиксирован рост среднедушевого и снижение реального дохода граждан
Вернувшаяся из США Бордовских употребляет медицинские грибы вместо кофе
МО: ВКС России ликвидировали в Днепропетровской области более ста солдат ВСУ
Бартош заявил, что ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС РФ
Ярмуш об уголовном наказании стран за обход санкций: Все члены Евросоюза — пешки
Астроном объяснил, почему в Землю не врезаются крупные астероиды
На Купянском направлении российскими военными отражена атака двух рот ВСУ
Армия РФ нанесла огневое поражение ВСУ на Краснолиманском направлении
Стали известны факторы, которые десятикратно увеличили потери ВСУ под Бахмутом
В Курской области матерям погибших на СВО мобилизованных подарили полотенца
Популярное
NYT: войска ВСУ проявили изобретательность при ударе по крейсеру "Москва" ВМФ РФ

Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".

NYT: войска ВСУ проявили изобретательность при ударе по крейсеру "Москва" ВМФ РФ
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
Ракеты ВКС РФ поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области
Баширов: смерть Макея – ответ на вопрос "почему Путин не полетел на Бали"
Знак зодиака 28 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Баширов: смерть Макея – ответ на вопрос "почему Путин не полетел на Бали" Ольга Лебедева Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы Сергей Лебедев
В ночь на 27 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Запорожье
Разведчики группировки "О" ВС РФ посадили дрон ВСУ с помощью системы РЭБ
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Последние материалы
В Удмуртии зафиксирован рост среднедушевого и снижение реального дохода граждан
Вернувшаяся из США Бордовских употребляет медицинские грибы вместо кофе
МО: ВКС России ликвидировали в Днепропетровской области более ста солдат ВСУ
Бартош заявил, что ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС РФ
Ярмуш об уголовном наказании стран за обход санкций: Все члены Евросоюза — пешки
Астроном объяснил, почему в Землю не врезаются крупные астероиды
На Купянском направлении российскими военными отражена атака двух рот ВСУ
Бошян: Если Россия уйдёт, Армению ждёт судьба Украины
Армия РФ нанесла огневое поражение ВСУ на Краснолиманском направлении
Стали известны факторы, которые десятикратно увеличили потери ВСУ под Бахмутом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников