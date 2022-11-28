Бошян: Если Россия уйдёт, Армению ждёт судьба Украины

Российское влияние на постсоветском пространстве находится в глубоком кризисе. Необходимо успешное завершение СВО на Украине, иначе США и Турция заместят Россию в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Армении это закончится трагедией, подобной украинской.

Так считает армянский политолог, основатель Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.

Кризис в ОДКБ — отсутствие консенсуса нужного России

В программе "Точка зрения" он отметил, что после поражения Армении в войне 2020 года и подписания трёхстороннего мирного соглашения (Россия — Азербайджан — Армения) ВС Азербайджана оккупировали признанные территории Армении в Сюникской и других областях.

По словам Армана Бошяна, Ереван долгое время не обращался за помощью по статье 4 о взаимопомощи в ОДКБ, но когда "это всё же было сделано, то не привело к появлению единого мнения в ОДКБ по ситуации".

Политолог полагает, что ОДКБ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это формы, при помощи которых РФ, как центр мировой силы, обозначает свою зону влияния. Однако, это влияние, а значит и его формы, переживают кризис, вызванный невозможностью достижения консенсуса внутри организации, потому что все государства-члены ОДКБ и ЕАЭС, официально провозгласили многовекторную политику в ущерб интересам России.

Западный вектор вытесняет российский в ОДКБ

Арман Бошян напомнил, что Никол Пашинян и его команда после прихода к власти в 2018 году придерживаются прозападного вектора и заинтересованы в ситуациях, которые подталкивают Армению на подготовку общественного мнения для выхода из ОДКБ.

С другой стороны, в ОДКБ "все среднеазиатские страны и даже Белоруссия" являются "практически союзниками" Азербайджана и "не хотят портить с таким ресурсным и важным региональным государством отношения", подчеркнул эксперт.

"Именно поэтому нет консенсуса внутри ОДКБ. Поэтому надо сказать, что блок переживает тяжелейший кризис", — сказал Арман Бошян.

Эксперт не снимает ответственности и с Москвы, где "очень долго не видели многокомпонентные, гибридные процессы, которые происходили в постсоветских республиках, или игнорировали их".

Неудачи в СВО способствуют потере влияния России в ОДКБ

Политолог уверен, что кризиса России удалось бы избежать, если бы специальная военная операция (СВО) на Украине завершилась бы в намеченные короткие сроки: "удался бы блицкриг и решительная военная победа".

"Неудачи России в СВО способствует тому, что многовекторные правительства всех стран-спутников России становятся постепенно одновекторными и хотят убежать на Запад", — сказал Арман Бошян.

Он добавил, что США этому всячески способствуют, применяя "мягкую силу" дипломатических институтов, служб информационной войны, а также оказывая странам союзникам РФ военную, финансовую, экономическую помощь, чтобы оторвать от России.

Армян ждёт судьба украинцев

Эксперт очень надеется, что Армения не начнёт выход из ОДКБ, потому что это означает выход из зоны безопасности, которая "всё ещё имеет какой-то политический, дипломатический эффект" на территории Южного Кавказа.

"У нас ещё остается союзный договор с Россией 1997 года, который имеет более веские основания для защиты, чем четвёртый пункт статьи Договора о коллективной безопасности. Пока речи о выходе из этого договора не идет. Но если Армения лишается военной поддержки России, то Армения автоматически, не обладая субъектностью, армией, достаточными силами для того, чтобы продержаться экономически и военным образом, попадает в зону влияния геополитических интересов Турции", — подчеркнул Арман Бошян.

По его словам, это будет означать возобновление боевых действий и оккупацию части территорий Армении "уже полностью". А оставшаяся часть попадёт под турецкий "протекторат" с "полной потерей культурного и экономического остатка суверенитета на этой территории".

"Для Армении это будет означать, в принципе, конец. Мы должны понимать, что это понимают определённые эксперты, а народ этого не понимает", — уточнил политолог.

По мнению Армана Бошяна, армян ждёт судьба украинцев, которые сегодня гибнут на войне, от болезней и холода, если " мы будем брататься с турками, которые нас резали сто лет и продолжают резать сегодня".

Турция вернётся на позицию врага России

По словам политолога, для РФ потеря Южного Кавказа означает перспективу потери и Северного Кавказа, потому что проект Турции "Великий Туран" включает в себя и часть территории России.

Эксперт подчеркнул, что Турция для РФ — ситуативный союзник, и, рано или поздно, Анкара "вернётся на свою позицию исторического врага России".

"Если же Россия уйдёт из Армении, уводя с собой военную базу в Гюмри, то в Армении начнётся широкомасштабная война, и Россия не справится с войной на два фронта. Будем надеяться на лучшее, хотя 2023 год ожидается очень тяжёлым", — сделал вывод Арман Бошян в программе "Точка зрения" видеоканала Pravda.Ru.

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