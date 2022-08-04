Новый конфликт в Нагорном Карабахе вызван просчётами российской дипломатии

Новый конфликт в Нагорном Карабахе (НК) вызван просчётами российской дипломатии, похожими на те, что были совершены в минском процессе на Украине.

Пашинян обвинил РФ в неисполнении обязанностей в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 4 августа обвинил российских миротворцев в том, что "в их присутствии" Азербайджан захватывает армянские сёла в зоне ответственности Нагорного Карабаха, допускает нарушение режима прекращения огня, "случаи физического и психологического террора армян Нагорного Карабаха".

Пашинян потребовал в этом контексте "уточнения деталей миротворческой операции". По его словам, ранее Азербайджан помешал этому процессу, отказавшись подписать мандат на операцию миротворческих сил в Нагорном Карабахе, а Армения сделала это в ноябре 2020 года.

"И мы рассчитываем, что мандат, подписанный в двустороннем формате, будет действовать в полном объёме", — сказал Пашинян.

Если же не будет, то Пашинян предложил принять меры "по установлению этого мандата на международном уровне или наделить миротворцев более широким международным мандатом". По сути, это выражение недоверия Москве.

Пашинян требует признать, что Нагорный Карабах — ничей

Конфликт начался утром 3 августа, когда азербайджанские войска (по мнению армянской стороны) грубо нарушили режим прекращения огня, применив гранатомёты и беспилотные летательные аппараты в направлении позиций Армии обороны Карабаха, в результате чего с армянской стороны были убитые и раненые.

По мнению Еревана, для текущей эскалации Азербайджан в качестве предлога использует вопрос нового маршрута Лачинского коридора (дорога, связывающая Армению и НК). Этот новый коридор проходит в обход города Лачина, и поэтому оттуда, как говорит Баку, миротворцы должны уйти.

Пашинян категорически против этого и уверяет, что эта дорога до сих пор не согласована в трёхстороннем формате Россией, Арменией и Азербайджаном.

Тем не менее выясняется, что Армения тоже уже строит свою дорогу.

Пашинян потребовал от Азербайджана:

признать существование констатированной подписью президента Азербайджана территориальной единицы Нагорный Карабах;

уважать существование линии соприкосновения в НК;

уважать существование Лачинского коридора.

Азербайджан считает Карабах своим и хочет туда зайти

Азербайджанская сторона всё подаёт с точки зрения победителя во в второй Карабахской войне и того, что Карабах — это часть её территории.

Минобороны заявило, комментируя конфликт, что "члены незаконных армянских вооружённых формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации, вели интенсивный обстрел позиций подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в направлении Лачина".

Минобороны Азербайджана констатировал занятие ряда высот в операции "Возмездие" за гибель азербайджанского военнослужащего.

Главная претензия Азербайджана — присутствие в Карабахе "незаконных вооружённых террористических элементов". Депутат парламента Джейхун Мамедов заявил, что армянская сторона обвиняет Россию, а иногда и международные организации в том, что они не предотвратили агрессию Азербайджана.

"Получается, что виноваты все, кроме Армении. Без сомнения, это очередное проявление больного воображения. Армения должна искать вину только в себе", — сказал депутат.

Однако часть вины лежит и на Баку, если уж побеждать в войне, то надо было это действительно делать, занимая Степанакерт, а не заключать нечёткие мирные соглашения. Отчего остановились на полпути? Испугались санкций Запада.

После начала СВО на Украине план Лаврова по Карабаху рухнул

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в 2021 году на "Примаковских чтениях", что вопрос о статусе Нагорного Карабаха необходимо согласовать при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция), а "сейчас стоит сделать акцент не на этом, а на возвращении в регион мирной жизни".

То есть Москва признала, что Карабах — пока ничья территория, но в феврале 2022 года Минская группа, как сказал тот же Лавров, "фактически прекратила своё существование".

Так с кем теперь согласовывать?

Лавров предполагал, что "через пару — тройку лет, если мы наладим мирную жизнь, все проблемы статуса будут решаться гораздо проще".

Но проще, как видим, не становится. Налицо очередные "минские соглашения", которые имеют особенность трактовки — как кому вздумается.

Это частая ошибка российской дипломатии. Если уж взялись мирить, то пропишите чёткий план от А до Я со сроками, не ссылаясь на согласования, особенно с Западом, чтобы потом не было разночтений.

А надежда на то, что всё само собой утрясётся, — это для самоуспокоения и, возможно, поиска политической выгоды, что не вызывает уважения у тех, кого Россия мирит.

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