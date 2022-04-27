В Армении назрела бархатная революция. Повод - Нагорный Карабах

Оппозиция Армении начинает масштабную акцию, цель которой — отставка действующего правительства.

Старт протестам, согласно сообщениям, будет дан 1 мая. На этот день в Ереване назначено проведение "грандиозного" митинга. Как сообщают местные СМИ, в столицу к этому дню маршем придут колонны из разных городов.

К слову, приём этот не новый — его в 2018 году использовал нынешний премьер-министр Никол Пашинян. И тогда целью тоже была смена власти посредством бархатной революции.

Теперь сам Пашинян "по другую сторону баррикад" — свергать собираются именно его. Повод — заявление, сделанное в парламенте 13 апреля. Тогда премьер объявил, что "международное сообщество ожидает от Армении признания территориальной целостности Азербайджана и снижения с армянской стороны планки по статусу Нагорного Карабаха".

Парламентская оппозиция посчитала слова главы правительства "уступкой в нагорно-карабахском вопросе", которая чревата для Армении "потерей государственности". И кинулась "поднимать народ".

"Наша страна достигла такой ситуации, что в случае ее продолжения следующий этап для Армении и Арцаха (так в стране называют Нагорный Карабах — Прим. ред) будет разрушительным. Мы стоим перед реальной угрозой не только новых уступок территорий нашей родины, но и потери государственности в целом. Настало время действовать", — заявил вице-спикер оппозиционного блока "Армения" Ишхан Сагателян, пообещав проведение маршей под лозунгом "Армения без Никола" по всей стране.

К слову, люди уже выдвинулись из ряда областей республики и через несколько дней должны встретиться в Ереване.