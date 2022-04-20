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Автор Любовь Степушова

В Армении предположили, зачем Пашинян приезжал к Путину

Мир » Бывший СССР » Армения

В разгар спецоперации на Украине в Москву к Владимиру Путину приехал армянский лидер Никол Пашинян. Видимо, консультации не требовали отлагательств, и они, как считают в Армении, были по вопросу неких "минских соглашений" для Нагорного Карабаха.

В Армении предположили, зачем Пашинян приезжал к Путину

Ни слова о праве на самоопределение Нагорного Карабаха

В официальном коммюнике по итогам встречи ничего не сказано о статусе Карабаха (который до сих пор не определён) и о праве его народа на самоопределение. Записано, что надо "ускорить создание двусторонней комиссии по демаркации и безопасности в районе армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии Российской Федерации".

Стороны также договорились "активизировать трёхстороннее сотрудничество между Арменией, Россией и Азербайджаном в целях содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в целом в регионе".

Также приветствуется "начатый при поддержке России процесс нормализации армяно-турецких отношений". Стороны отметили "успешный запуск региональной консультативной структуры "3+3", которая призвана предоставить дополнительные возможности для диалога и многопланового сотрудничества между всеми странами региона".

На встрече со спикером Думы Вячеславом Володиным Никол Пашинян сказал, что "достигнута окончательная договорённость" по ряду важных вопросов, включая

  • безопасность Армении,
  • нагорнокарабахский конфликт,
  • разблокирование региональной инфраструктуры,

и по процессам демаркации границ между Арменией и Азербайджаном.

В Армении готовится признание Карабаха азербайджанским

Новостной портал News.am продвигает идею о том, что в Армении готовится признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана и итогом станет подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Что же, это повод, чтобы поговорить с Владимиром Путиным тет-а-тет о гарантиях безопасности армянам Карабаха. Вероятно, готовится что-то типа Минских соглашений для реинтеграции Карабаха в Азербайджан.

Москва будет защищать карабахцев в любом случае

На вопрос News.am о такой возможности российский эксперт по проблемам Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов отметил, что Пашинян, по сути, "балансирует" между

  • Москвой,
  • Вашингтоном,
  • Парижем
  • и Брюсселем,

и не исключил подписания мирного договора на условиях включения Карабаха в состав Азербайджана.

Москва, отметил политолог, никогда не была против подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

"В Москве есть ощущение, что армяне во главе с Николом Пашиняном больше не имеют ничего общего с Карабахом… Россия защитит армян Карабаха. Она будет защищать их до конца. Но эти вопросы она будет решать не с Ереваном, а с Баку", — предупредил российский эксперт.

Идея Запада толкает армян к России

Политолог Степан Даниелян считает, что этот план — установка Запада, которую выполняет Пашинян. И она "не оставляет армянам другого выбора и загоняет их в Россию".

"Конечно, у прозападников Армении (читай — Пашиняна) не хватило ума осознать последствия своих повседневных действий, но они же сами в этом виноваты и пусть не льют крокодиловы слезы", — написал Даниелян в соцсети.

Россия извлекает выгоды из капитулянтства Пашиняна

Бывший заместитель министра обороны Артак Закарян считает, что Никол Пашинян согласился активизировать отношения с Азербайджаном по различным международным каналам.

"Как видно из официального визита, ощутимого результата или конкретных достижений для нашей страны нет. Россия успешно преследует свои интересы, а за интересы Армении отвечает только капитулянт Никол. Стране с таким лидером, как Никол, не поможет даже лучший друг, ей не нужен враг. Наш враг мало что из дома, он — у власти", — написал Закарян в соцсети.

Это мнение националиста, а народ Армении выбрал мир в июне 22-го года (уже после войны за Карабах), проголосовав за партию "Гражданский договор" Никола Пашиняна на парламентских выборах. Она получила 58% голосов против 22% у националиста Роберта Кочаряна. Армянскому народу нужен мир, а в составе Азербайджана в СССР карабахцы жили, и, возможно, опыт не оставил у них негативных впечатлений.

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Пора понять почему Армения и Азербайджан враждуют
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы армения никол пашинян владимир путин вячеслав володин нагорный карабах
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