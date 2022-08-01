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20 идей по развитию России
Автор Андрей Николаев

Карабах может стать для России новым Косовым

Мир » Бывший СССР

До недавнего времени Армения категорически отказывалась от заключения мирного договора с Азербайджаном без решения проблемы статуса Карабаха. Теперь, похоже, у Еревана новые условия. А если быть точнее — никаких условий.

Карабах может стать для России новым Косовым

29 июля Армен Григорян, секретарь Совета Безопасности Армении, заявил:

"Карабахский вопрос не является для нас территориальным вопросом. В этом смысле основополагающее значение для нас имеют безопасность и права армян Карабаха. В одном из своих выступлений в Национальном Собрании премьер-министр Пашинян отметил, что есть идея отделить нагорнокарабахский вопрос от армяно-азербайджанских отношений. Сейчас мы должны активно обсуждать этот вариант и решить, как действовать дальше".

Другими словами, политическое руководство Армении решило наконец отказаться от того незыблемого принципа, который в течение 30 лет мешал наладить отношения со своими тюркскими соседями Азербайджаном и Турцией.

То, что такая позиция в армянском обществе будет воспринята неоднозначно, можно даже не сомневаться. Лозунг "миацум" (соединение народов Армении и Нагорно-Карабахской Республики в единое государство) долгое время был главной национальной идеей армянского общества.

Да, со временем популярность этой идеи стала затухать, и новое армянское руководство, в лице единомышленников Пашиняна, как-то не стремилось её актуализировать. А скорее, даже наоборот, пыталось подготовить общество к мысли о неизбежности потери Карабаха. Тем не менее в Армении много горячих голов, которые готовы "биться" на этом поле против официальной власти.

Но это в самой Армении. А что ждет армян непосредственно в Карабахе?

Вот что сказал Армен Григорян по этому поводу:

"Существует международная гарантия обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха — присутствие миротворческих сил Российской Федерации. Нам нужно работать над дальнейшим улучшением этой гарантии, но демилитаризация нагорнокарабахской проблемы является важной идеей".

На словах всё звучит красиво и благородно: Россия — гарант мира.

Но в слове "ответственность" есть и опасность. Не станет ли Россия в глазах армянского общества этаким козлом отпущения, виноватым за проблемы с безопасностью, которые легко могут возникнуть в Карабахе.

Малейшая провокация в зоне Карабаха со стороны заинтересованных сил может привести к дискредитации роли России в мирном урегулировании конфликта. А дальше, как вариант, расширения состава участников миротворческих сил за счёт других государств. И в итоге, потеря Россией влияния в регионе.

Такой вариант событий можно проиллюстрировать на примере знаменитого Приштинского броска российских миротворцев в Югославии в 1999 году.

Россия тогда оказалась первой из миротворцев, прибывших в Косово. Настолько первой, что нас даже никто не ждал, и казалось, что нам легко удастся сорвать натовский план отделения Косова от Сербии. Но развить успех, выражаясь военным языком, России не удалось. Страны НАТО воспрепятствовали созданию отдельного сектора для российских миротворцев. Серьёзно нарастить нашу группировку оказалось невозможно, в том числе из-за удалённости региона от России и враждебной позиции сопредельных стран.

В результате лихой гвардейский бросок наших десантников спустя месяцы превратился в пиррову победу российской дипломатии. Никаких геополитических задач Россия не смогла решить, и в 2003 году контингент покинул Косово.

Как сказал тогда наш президент, "присутствие там нашего контингента, который ничего не решает и ни на что не может повлиять, бессмысленно".

Решит ли что-либо сейчас наш контингент в Карабахе и повлияет ли он позитивно на обстановку в регионе — на ближайшие месяцы это главный вопрос.

Ведь в нашей истории часто получается, что России приходится прилагать много усилий, идти на большие жертвы, но результатами победы пользуются другие.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы косово армения югославия азербайджан нагорный карабах
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