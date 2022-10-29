Пашинян: Армения готова реализовать мирный план России

Армения готова работать над налаживанием отношений со своим соседом Азербайджаном на основе принципов, предложенных Москвой.

С таким заявлением в пятницу выступил премьер-министр Никол Пашинян.

Трехсторонний саммит состоится в Сочи на следующей неделе. Кремль подтвердил, что встреча эта пройдёт по инициативе Москвы.

Предстоящие переговоры будут сосредоточены на укреплении стабильности и безопасности в Закавказье. Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении обсудят реализацию трехсторонних соглашений, подписанных ранее, в 2020 и 2021 годах.

Согласно посту Пашиняна в соцсети, запрещённой в России, Ереван готов подтвердить свою позицию во время этих переговоров.

“Честно говоря, я хочу, чтобы мирное соглашение было подписано к концу года”, - заявил Пашинян, добавив, что его правительство сделает всё возможное, чтобы этот план был “реалистичным”.

Напомним, выступая на внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи, Владимир Путин сказал, что Россия “не может оставаться в стороне от проблем” и напряженности в отношениях между Ереваном и Баку, и что Москва всегда готова поддержать их “мирное урегулирование”.