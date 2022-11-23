Лукашенко: если Россия рухнет, то страны ОДКБ окажутся под обломками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что если Россия рухнет, то страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окажутся под обломками.

"В последнее время в СМИ развивается тезис: судьба ОДКБ от операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить; если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению: если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками — наше место", — цитирует Лукашенко РИА "Новости".

В среду в Ереване состоялось заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. В 2023 году организацию возглавит Белоруссия.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ОДКБ будет существовать, "никто нигде не рухнет". "Но единство нам нужно", — подчеркнул он.

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.