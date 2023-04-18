Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность мира с Азербайджаном, если его страну признают в советских границах.
По словам политика, в этом случае Ереван подтвердит, что у него отсутствуют территориальные требования к другим государствам. Как пояснил премьер, без этого шага Армении не позволят продуктивно развиваться.
"Мир возможен, если мы во всех своих международных отношениях чётко зафиксируем не только сегодня, но и на будущее, что признаём Республикой Армения территорию площадью 29,8 тысячи квадратных километров", — отметил Пашинян, выступая в Национальном Собрании.
Он добавил, что речь идёт о территории Армянской ССР, в рамках которой страна стала независимой в 1991 году. При этом Нагорно-Карабахская Республика (НКР) туда не входила.
Пашинян также предложил сопроводить мирный договор подготовленными картами Армянской и Азербайджанской ССР. Политик подчеркнул: Ереван признаёт целостность Азербайджана и ждёт аналогичного шага с стороны Баку.
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