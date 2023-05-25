Путин остановил перепалку Алиева и Пашиняна на саммите ЕАЭС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев устроили перепалку на саммите ЕЭАС, который проходит в российской столице.

Фото: РБК

Президент Азербайджана в дискуссии употребил термин "зангезурский коридор". В ответ на это премьер Армении заявил, что эта фраза в последние годы служит для выражения территориальных претензий к его стране, сообщает РИА "Новости".

По словам Пашиняна, в трёхстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России упоминается только об одном коридоре — Лачинском. Он связывает Армению с Нагорным Карабахом.

Ильхам Алиев в ответ заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет. А использованный им термин принят в международной практике.

Лидеры Армении и Азербайджана также не сошлись во мнении относительно того, функционирует ли в настоящее время Лачинский коридор. По словам Пашиняна, коридор заблокирован. По мнению Алиева — работает.

Остановил бурную дискуссию президент России Владимир Путин. По его словам, терминология, другим словом называемая юридической термином — коридор, дорога, важна, есть противоречия.

Но гораздо важнее то, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договорённость. И это база, чтобы договориться по другим вопросам, подчеркнул президент России.

"У нас будет возможность сейчас, как мы договаривались, в трёхстороннем формате обо всем спокойно в деловом ключе поговорить и, я надеюсь, достичь каких-то договорённостей, которые выведут на путь конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом. Хочу вас заверить, что все здесь собравшиеся в этом заинтересованы — все абсолютно", — сказал Владимир Путин.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом сообщил Никол Пашинян.

В свою очередь, Ильхам Алиев отметил, что возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана есть, "тем более, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана".