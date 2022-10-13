Евразийский экономический союз намерен переориентировать энергетическую отрасль на восток, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.
Он подчеркнул, что энергокризис в Европе никак не скажется на работе ЕАЭС.
"Всегда, если закрываются одни двери, открываются другие. Сейчас в целом энергетическая отрасль Евразийского экономического союза направлена на восток, и она будет усиливаться", — пояснил министр РИА Новости.
Он подчеркнул, что Китай — один из самых больших рынков энергетики, что позволяет союзу направить ресурсы туда.
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