Министр ЕАЭС: союз переориентирует энергоототрасль на восток

Евразийский экономический союз намерен переориентировать энергетическую отрасль на восток, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

Он подчеркнул, что энергокризис в Европе никак не скажется на работе ЕАЭС.

"Всегда, если закрываются одни двери, открываются другие. Сейчас в целом энергетическая отрасль Евразийского экономического союза направлена на восток, и она будет усиливаться", — пояснил министр РИА Новости.

Он подчеркнул, что Китай — один из самых больших рынков энергетики, что позволяет союзу направить ресурсы туда.