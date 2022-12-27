Саммит стран Содружества независимых государств (СНГ) в Петербурге — это большой успех Владимира Путина. Список из 9 стран может дополниться недостающими шестью, когда Россия успешно завершит СВО на Украине.
Президент РФ 26 декабря собрал на саммите СНГ в Петербурге 9 лидеров постсоветского пространства. Встреча объявлена неформальной.
Приехали президенты: Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Это большой успех Владимира Путина, так как все его коллеги придерживаются, в той или иной степени, политики многовекторности, которая только резче обозначилась в условиях санкций против РФ.
Кроме того, между самими странами Содружества существуют отношения, которые можно назвать холодной войной. Например, Никол Пашинян обвиняет российских миротворцев в бездействии в Нагорном Карабахе, а его коллеги по ОДКБ заняли, скорее, проазербайджанскую позицию.
Киргизский лидер Садыр Жапаров, который отсутствовал на саммите в апреле, сославшись на насыщенный рабочий график, уверен, что его позиции в ОДКБ хуже, чем у президента Таджикистана Эмомали Рахмона в приграничном конфликте Киргизии с Таджикистаном.
Прилетел даже президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который пропустил недавний саммит ЕАЭС (его приглашали как наблюдателя), сказавшись больным, и даже президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, чья страна вышла из постоянных членов СНГ и имеет статус ассоциированного члена-наблюдателя.
"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие", — сказал в своём выступлении Путин.
И при фотографировании у государственных флагов, Пашинян встал рядом с Алиевым, а Жапаров — с Рахмоном.
Чем вызвано стремление лидеров стран СНГ собраться вместе с РФ, что крайне скептически будет расценено на западном векторе сотрудничества бывших союзных республик? Мы назвали бы следующие причины:
Именно поэтому неформальный саммит начался очень успешно — Казахстан и Узбекистан приняли предложение России по созданию "газового союза", что ранее опровергалось. Неожиданным позитивным сигналом прозвучало и заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о признании роли русского языка на постсоветском пространстве и согласие на объявление 2023 года в СНГ годом русского языка.
"Роль русского языка не может подвергаться какому-либо сомнению", — сообщил Токаев и подчеркнул, что Казахстан выступает с инициативой по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка.
Это говорит о том, что странам СНГ выгодно сохранение единого культурно-гуманитарного пространства.
По словам Владимира Путина, товарооборот между Россией и всеми странами СНГ за январь-октябрь увеличился на 6,6 процента, до $81,5 млрд. Есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет $100 млрд.
У СНГ неожиданно появились перспективы, которые подразумевают возвращение в Содружество шести отсутствующих стран. Это Украина, Молдавия, Грузия, Литва, Латвия, Эстония. Украина вернётся в составе РФ, Молдавия — и при Игоре Додоне бы участвовала. Грузия занимает объективную позицию в отношениях с РФ, ей нужно время, чтобы вернуться. Россия уже предложила Тбилиси безвизовый режим. И Грузия вернётся, как только страны СНГ через Кавказ, Каспий, Иран и Турцию выйдут в большую Азию.
Страны Прибалтики — это из серии "никогда не говори никогда". Достаточно победы РФ в СВО, и договорные процессы уберут из прибалтийских элит откровенных русофобов. Придут к власти люди, которые будут заботиться о населении, а не о том, как бы навредить РФ.
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