Путин победил, собрав в непростое время лидеров 9 стран СНГ

Саммит стран Содружества независимых государств (СНГ) в Петербурге — это большой успех Владимира Путина. Список из 9 стран может дополниться недостающими шестью, когда Россия успешно завершит СВО на Украине.

Путин собрал на саммите многовекторных и воюющих друг с другом коллег

Президент РФ 26 декабря собрал на саммите СНГ в Петербурге 9 лидеров постсоветского пространства. Встреча объявлена неформальной.

Приехали президенты: Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Это большой успех Владимира Путина, так как все его коллеги придерживаются, в той или иной степени, политики многовекторности, которая только резче обозначилась в условиях санкций против РФ.

Кроме того, между самими странами Содружества существуют отношения, которые можно назвать холодной войной. Например, Никол Пашинян обвиняет российских миротворцев в бездействии в Нагорном Карабахе, а его коллеги по ОДКБ заняли, скорее, проазербайджанскую позицию.

Киргизский лидер Садыр Жапаров, который отсутствовал на саммите в апреле, сославшись на насыщенный рабочий график, уверен, что его позиции в ОДКБ хуже, чем у президента Таджикистана Эмомали Рахмона в приграничном конфликте Киргизии с Таджикистаном.

Прилетел даже президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который пропустил недавний саммит ЕАЭС (его приглашали как наблюдателя), сказавшись больным, и даже президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, чья страна вышла из постоянных членов СНГ и имеет статус ассоциированного члена-наблюдателя.

"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие", — сказал в своём выступлении Путин.

И при фотографировании у государственных флагов, Пашинян встал рядом с Алиевым, а Жапаров — с Рахмоном.

Россия показала, что является надёжным партнёром

Чем вызвано стремление лидеров стран СНГ собраться вместе с РФ, что крайне скептически будет расценено на западном векторе сотрудничества бывших союзных республик? Мы назвали бы следующие причины:

Личный фактор Путина — его авторитет, искренность, миротворческая натура, склонность к компромиссам, договороспособность, готовность помочь. Успехи РФ на фронтах СВО и не только там, где стреляют, а и в восстановлении и развитии новых территорий. Экономическая устойчивость России, которая в условиях СВО не отменяет ранее начатые инвестиционные проекты, вводит в строй новые месторождения нефти и газа, не прекращает торговать с Западом, в том числе через "серые схемы", готовится участвовать в многосторонних инфраструктурных проектах с выходом в страны Южной Азии через Среднюю Азию. Гибкая политика в отношении Турции, с которой все обозначенные страны, кроме Белоруссии, состоят в Организации Тюркских государств (ОТГ), а Армения имеет одним из важных векторов. Коллеги поверили Путину, что создание в Турции газового хаба состоится с выгодой не только для РФ, но и для Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана. Несомненно, что и для Европы, которая сможет покупать у Турции обезличенный газ. Если бы кулуарного согласия ЕС на хаб не было, многие из присутствующих не приехали бы. Гарантии безопасности от РФ многим из экс-советских республик. Армении, прежде всего, Таджикистану, во вторую очередь. Белоруссии — если не в первую, и, как показали январские события, — Казахстану. СВО на Украине уверила лидеров стран СНГ, что ВС РФ в высшей степени боеспособны. Фактор приобретения Россией такого союзника, как Китай. Западный вектор оказался ненадёжным. Деньги выделяются лишь на "развитие демократии", что может вылиться в очередной госпереворот и усиление совершенно неприемлемых либеральных ценностей, типа ЛГБТ-повестки.

Прорывы на саммите СНГ

Именно поэтому неформальный саммит начался очень успешно — Казахстан и Узбекистан приняли предложение России по созданию "газового союза", что ранее опровергалось. Неожиданным позитивным сигналом прозвучало и заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о признании роли русского языка на постсоветском пространстве и согласие на объявление 2023 года в СНГ годом русского языка.

"Роль русского языка не может подвергаться какому-либо сомнению", — сообщил Токаев и подчеркнул, что Казахстан выступает с инициативой по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка.

Это говорит о том, что странам СНГ выгодно сохранение единого культурно-гуманитарного пространства.

Перспективы СНГ в возвращении заблудших членов

По словам Владимира Путина, товарооборот между Россией и всеми странами СНГ за январь-октябрь увеличился на 6,6 процента, до $81,5 млрд. Есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет $100 млрд.

У СНГ неожиданно появились перспективы, которые подразумевают возвращение в Содружество шести отсутствующих стран. Это Украина, Молдавия, Грузия, Литва, Латвия, Эстония. Украина вернётся в составе РФ, Молдавия — и при Игоре Додоне бы участвовала. Грузия занимает объективную позицию в отношениях с РФ, ей нужно время, чтобы вернуться. Россия уже предложила Тбилиси безвизовый режим. И Грузия вернётся, как только страны СНГ через Кавказ, Каспий, Иран и Турцию выйдут в большую Азию.

Страны Прибалтики — это из серии "никогда не говори никогда". Достаточно победы РФ в СВО, и договорные процессы уберут из прибалтийских элит откровенных русофобов. Придут к власти люди, которые будут заботиться о населении, а не о том, как бы навредить РФ.

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