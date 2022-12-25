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Любовь Степушова

Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина

Мир » Бывший СССР

После серии выступлений президента РФ Владимира Путина, на прошедшей неделе стал ясен его план по конечным целям СВО в части территориальных приобретений.

Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина

Ранее Владимир Путин огласил свои цели как денацификация и демилитаризация Украины, к концу года стало ясно, что без смены режима в Киеве силовым путём российской армией этого не достигнуть.

Гражданская война на Украине

Путин, выступая на форуме "Валдай", согласился с тем, что на Украине "отчасти" идёт гражданская война.

Русские и украинцы — "один народ", но "мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин", сказал президент. Основной из причин он назвал решение при формировании Советского Союза наделить "националистически настроенных" украинских большевиков "исконно русскими" территориями.

Этой неоднократно повторенной аксиомой Путин даёт понять, что нынешняя нацистская Украина потеряет эти территории, а окастрюленных русских придётся декодировать. Остаётся определить, что это за территории, по мнению главы РФ.

НАТО не хочет объединения русского народа

На пресс-конференции 22 декабря российский лидер также заявил, что против русских на Украине "развязана война", которую Россия долго терпела.

"Они будут кромсать и дальше. А мы будем объединять. Никто не хочет объединения русского народа, кроме нас. А мы будем это делать. И сделаем", — сказал президент.

Они — это Запад, поэтому гражданская война — "отчасти", вторая её составляющая — война с НАТО.

Украина останется Галичиной

Путин вспомнил также, как ещё в царские времена некий депутат Государственной Думы говорил, что "если хотите потерять Украину, то присоедините к ней Галичину". Эти слова приписывают члену Государственного совета, бывшему министру внутренних дел Петру Дурново в адрес императора Николая II.

Исходя из озвученных мыслей, можно сделать вывод о территориальных Путина в СВО:

  • Россия расширится за счет малороссийских губерний, входивших в состав Российской Империи по заключённому договору с Богданом Хмельницким. Это Киевская, Черкасская, Полтавская и Черниговская области, а также Новороссийских земель — это нынешние юго-восточные области бывшей Украины. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области уже в составе РФ. Остаются: Одесская, Харьковская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская.
  • в новую Россию Галичина или Галиция (Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольские области) не войдёт.

Но это вовсе не значит, что Путин туда позволит зайти полякам. Это будет материал для торга. Вы — снятие санкций, мы — независимость Галиции.

"Россия, в отличие от оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины", — отметил Путин.

Стала ясна и тактика президента

"Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям ", — сказал Путин на той же пресс-конференции.

И далее: "Россия не могла вести себя так же цинично, как и Запад в ситуации на Украине, у нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям".

То есть надо готовится к долгой городской войне, в которой Россия не может себе позволить "ковровые бомбометания", как это делали США во Вьетнаме, Югославии и Ираке.

Путин сказал на коллегии Минобороны 21 декабря, что СВО будет продолжаться, и желательно к концу 2023 года её завершить. Про планируемое наступление в 2023 году сказал министр обороны Сергей Шойгу.

Немецкая "Neue Zürcher Zeitung" со ссылкой на внутренний анализ оборонного ведомства "Развертывание и стратегия" публикует два возможных сценария развития событий, которые начнутся якобы в апреле.

  • масштабное наступление ВС РФ на Донбассе. В результате ВСУ будут раздроблены и не смогут полноценно вести бои.
  • взятие под контроль всей Украины атакой с территории Донбасса, одновременно группировка из Белоруссии пойдёт на Киев. Российские солдаты дойдут до польской границы, чтобы предотвратить поставки оружия с Запада и возьмут Приднестровье, говорится в анализе.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир путин
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