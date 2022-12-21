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Любовь Степушова

Зеленский в США решит вопросы бегства: счёт, вилла, гарантии безопасности

Мир » Северная Америка » США и Канада

Визит Владимира Зеленского в США больше нужен Джо Байдену — для имиджа, и президенту Украины — для личных целей. Надо уже думать о бегстве в США.

Зеленский в США решит вопросы бегства: счёт, вилла, гарантии безопасности

Официально Зеленский едет в США просить оружие дальнего действия

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме в среду, а затем выступит с обращением в прайм-тайм на совместном заседании Конгресса.

Об этом сообщает The New York Times.

"Визит подчеркнёт непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, в том числе посредством предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи", — цитирует издание пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов, что является значительным увеличением помощи, включающей поставки ракетных системам Patriot в рамках пакета, сообщил CNN официальный представитель США, добавляет CNN.

Издание Politico подчёркивает, что официальные лица США "вели переговоры со своими коллегами в Киеве и в Европе" о том, какую военную поддержку США будут продолжать оказывать Украине, чтобы "помочь ей бороться этой зимой". Эксперты сказали газете, что Зеленскому "нужно оружие большей дальности, чтобы он мог упредить ожидаемое наступление России".

Ожидается, что украинская делегация попросит о выделении армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS, а также беспилотников Grey Eagle и Reaper, добавляет Politico.

The New York Times утверждает, что Байден стремиться утвердить в конгрессе помощь в размере "почти 50 миллиардов долларов", пока республиканцы не приступили к работе в большинстве — 3 января. Лидер Республиканской партии Кевин Маккарти заявил, что депутаты от его партии не будут выписывать "карт-бланш" для Украины.

Ожидается, что законопроект о бюджетных расходах США на 2023 год, включая финансирование Украины, будет одобрен конгрессом к концу недели, хотя окончательное голосование ещё не назначено. По словам The New York Times, общая сумма американской помощи киевскому режиму превысит 100 миллиардов долларов.

Российские политологи говорят в унисон, что стало понятно, зачем Зеленскому понадобилось накануне посещать (или якобы посещать) Артёмовск.

"Зеленскому было очень нужно лететь в США из города, не сдавшегося русским, — прямо с фронта полетел в Вашингтон просить американцев усилить военную помощь стране", — пишет политолог Сергей Марков в своём ТГ-канале.

Закон запрещает Зеленскому покидать Украину

Но Зеленский рискует, потому что мужчинам призывного возраста запрещено покидать Украину. И раньше президент подчёркнуто общался с международным лидерами только по видесвязи.

Вероятно, визит очень нужен Байдену для имиджевых приобретений внутри страны. Другой мотив лидера США — это поставить трампистов-националистов в неудобное положение, когда им надо будет в лицо Зеленскому сказать, что он вор и коррупционер, и что они не будут голосовать за помощь, пока не проведут аудит. Посмотрим, рискнут ли республиканцы озвучить свою точку зрения.

Но также есть большая доля вероятности того, что Зеленский рискует своим имиджем на Украине не просто потому, что так нужно Байдену. Он едет в США для подтверждения американского гражданства, счёта в банке во Флориде и там же — недвижимости.

Со всеми теми деньгами, которые США ему послали, он может позволить себе самое лучшее, если только американцы не заставят его повторить путь Михаила Саакашвили.

У США нет шансов на успех

В США достаточно умных политиков и бизнесменов, которые понимают, что дни Зеленского во власти сочтены. Воевать с русскими за их исторические территории, когда на кону стоит вопрос о существовании России, и за полмира от США — без шансов на успех.

При этом, на власть в США давит общественное мнение, которое изменилось. В настоящий момент доля американцев, считающих, что их страна должна продолжать поддерживать Украину, составляет около 40%. Большинство полагает, что Украине пора начинать мирные переговоры с Россией, даже если по их итогам Зеленскому придётся пойти на уступки.

Вспомним, что война в Афганистане обошлась Америке в 2,3 триллиона долларов за 20 лет. И где теперь тот демократизированный насильно Афганистан?

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша война армия оружие деньги украина джо байден владимир зеленский
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Зеленский в США решит вопросы бегства: счёт, вилла, гарантии безопасности
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