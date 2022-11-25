Темур Пипия: Грузия придерживается дружеских отношений с Россией

Как Запад пытается превратить Грузию в "анти-Россию", почему кавказцы хотят восстановить русско-грузинские связи, и как в Грузии относятся к спецоперации России на Украине, рассказал первый секретарь Центрального комитета Объединённой коммунистической партии Грузии и лидер общественного движения "Социалистическая Грузия" Темур Пипия.

— Темур, как ваша партия видит интеграцию с Россией?

— Все в Грузии понимают, что грузинское правительство практически подконтрольно Западу. Но оно сопротивляется. Впервые за 30 лет развёртывается информационная война между американской стороной и грузинским правительством. Это связано с СВО на Украине.

Запад требует, чтобы Грузия превратилась в "анти-Россию" и создавала дополнительные проблемы с юга для России. На это, конечно, правительство Грузии не пошло. На словах оно за интеграцию в евроструктуры, но на деле придерживается дружеских отношений с Россией.

Ты не сможешь обмануть западных партнёров, поэтому Запад пошёл на обострение ситуации и предъявил ряд требований к грузинской стороне: "отдай свою власть другим, чтобы произошла реабилитация саакашистов". На это "Грузинская мечта" не пойдёт, потому что тогда Грузия действительно превратится в "анти-Россию", и Грузии, как таковой, на политической карте не будет. Это понимают:

грузинское правительство,

премьер-министр,

ответственные политики.

Мы ждём, когда можно будет восстановить отношения с Россией, начиная с дипломатических. Надо развивать экономические связи, межгосударственные отношения в разных формах и идти по пути интеграции. Мы, левые, несмотря на трудности в Грузии, которые имеются, кое-что делаем в этом направлении с помощью Леонида Ивановича Калашникова, Комитета по делам СНГ и Казбека Куцуковича Тайсаева, первого заместителя Калашникова.

Сейчас разрабатывается проект постоянно действующей формы сотрудничества ("народной дипломатии"). Мы уже готовим делегацию общественности Грузии, которая приедет в Россию (наверное, в декабре), чтобы встретиться в Комитете по делам СНГ, в том числе с представителями разных политических сил России. И дальше будем развивать отношения. Будем говорить о решении проблем, которые стоят перед Грузией:

если не снятие, то послабление визового режима со стороны России для граждан Грузии;

восстановление прямых рейсов.

Единая компартия Грузии с начала 90-х выступала за военно-политический союз с Россией.

В этом году на 9 Мая мы провели акцию в Гори (родной город Сталина), где одной из главных тем была СВО России на Украине, и мы поддержали спецоперацию. Мы согласились с целями, которые были объявлены российской стороной.

Это была единственная акция такого рода, которая открыто поддержала СВО Российской Федерации. Но Единая компартия Грузии не может работать свободно, потому что у нас закон запрещает коммунистическую идеологию и символику. Это сковывает не только нас, но и все прогрессивные силы, которые выступают за дружбу с Россией. В Грузии появилась марксистская молодёжь, которая читает левую литературу и знакома с международным социалистическим, коммунистическим движением.