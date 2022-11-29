Данияр Ашимбаев: русофобия в Казахстане находится в прямой зависимости от состояния России

Астана выстроила свои приоритеты во внешней политике, в которых РФ — на первом месте. Русофобские настроения в Казахстане растут, если Россия показывает слабость, но они не являются государственной политикой.

Об этом сказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в программе "Точка зрения".

Россия — главный вектор в политике Казахстана

По словам эксперта, в политике многовекторности президента Касым-Жомарта Токаева перечень стратегических приоритетов следующий:

Россия,

США,

Китай,

Турция.

Приоритеты определяются по уровню инвестиций, связаны с обеспечением безопасности и взаимно друг друга уравновешивают.

Данияр Ашимбаев полагает, что первое место РФ обусловлено:

общей с Казахстаном историей,

"во многом" общей культурой, тесной связью в экономике,

протяжённой государственной границей.

Из крупных российских игроков в Казахстане, по словам эксперта, активно присутствуют:

"Лукойл",

"Газпром",

Роскосмос,

Росатом.

Кроме того, именно через Россию лежат главные транзитные пути казахстанских ресурсов.

"У нас есть немало тех, кто хотел бы, чтобы Казахстан сидел исключительно на западном векторе, но для этого надо страну перенести куда-нибудь в Атлантику", — сказал политолог.

Chevron — символ казахстанской независимости

Американский вектор на втором месте обусловлен наличием крупных американских инвесторов, прежде всего, нефтяной корпорации Chevron, работа с которой "позволила удержаться на плаву госбюджету в тяжёлые годы".

"Chevron — это один из символов независимости Казахстана", — сказал Данияр Ашимбаев.

Однако, по его словам, Казахстану нужно выстраивать логистику той же американской нефти, исходя из того, что транзит идёт по территории конфликтующих с США или подсанкционных стран. Это определяет балансировку этого вектора.

Китай в последние годы, как и Турция, успешно борется за лидерство и заходит со своим бизнесом в Казахстан. В последнее время очень подтянулся в этом плане Иран, со всеми ними "надо тоже выстраивать отношения".

РФ и США обладают нужными Казахстану передовыми технологиями

Данияр Ашимбаев отметил, что ставка на Россию и Запад вызвана ещё тем, что они обладают передовыми технологиями, необходимыми для диверсификации экономики, импортозамещения, отхода от сырьевой зависимости.

"Поэтому сейчас наши власти попытались переманить иностранные компании, которые уходят с российского рынка, попытались их локализовать в Казахстане, идут также проекты с США и Евросоюзом с тем, чтобы их компании сюда немножко заманить", — сказал политолог.

Астана научилась перевоспитывать русофобов

По его мнению, для повторения попытки госпереворота, которая имела место в январе, нужна организационная база, которую "Запад много раз пытался создать посредством финансирования всевозможных НПО".

Однако, в Казахстане "либеральный сегмент очень маленький", а национал-патриотический не смог "консолидироваться, выдвинуть единую программу". К тому же, власть научилась с ним работать, подчеркнул Данияр Ашимбаев.

"Одни за латиницу, другие — против, кто-то более пантюркистский, кто-то — панисламистский. Власть периодически перехватывает те или иные лозунги национального лагеря и вставляет их в свою программу или привлекает фигур из этих структур, затягивает к себе, и они становятся более спокойными и тихими чиновниками. То есть, здесь, на самом деле, процедура, скажем так, перевоспитания и контроля существует", — сказал он.

По словам эксперта, проблемы подбрасывают социальные сети, куда "извините, любой дурак и провокатор получает доступ". И чем провокационнее заявление, тем больше оно бросается в глаза, в то время как крупные фигуры от таких заявлений воздерживаются.

Русофобские националистические настроения есть в обществе, но их проявления — это не официальная позиция государства, бизнеса и большинства здравомыслящих людей, подчеркнул Данияр Ашимбаев.

Как только ВС РФ "дойдут до Киева", уровень русофобии в Казахстане снизится

Если говорить о поддержке России или Украины в конфликте, то, по его словам, "сторонников России и сторонников Украины примерно поровну, ни те, ни другие именно в контексте военных действий не составляют большинства".

Данияр Ашимбаев объяснил, что молодёжь Казахстана "достаточно маргинальна в плане культуры, образования и интернациональных ценностей, и иммунитета от бытового шовинизма, национализма и ксенофобии у неё нет.

Поэтому, как только складывается впечатление, что у России неудачи в СВО, что подогревается бегством в Казахстан россиян, увеличивается активность тех, кто на стороне Украины и формируется инстинкт толпы, которая начинает злобствовать.

"Появились любители поиздеваться над теми, кто убежал из России, но когда в январе пребывали здесь российские десантники в рамках мандата и миссии ОДКБ, никому не приходило в голову бегать за ними с телефоном и снимать с ними провокационные видео", — сказал политолог.

Данияр Ашимбаев считает, что население "нервничает", так как санкционная война приводит к падению курса национальной валюты. Поскольку Казахстан критически зависит от импорта, даже по продуктам питания, то это вызывает инфляцию, экономические проблемы и, естественно, социальную проблематику.

"Условно говоря, как только российские войска дойдут до Киева или до Львова, а то и до Варшавы, понятно, что уровень русофобских настроений будет резко снижаться. Но пока идёт непонятная ситуация вокруг Херсона, понятно, что уровень критичности растёт", — сделал вывод казахстанский политолог.

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