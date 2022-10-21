Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Богдан Цырдя: Запад толкает Молдавию на путь войны

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Молдавия милитаризируется ударными темпами. Запад при участии Украины и Румынии втягивает её в военные действия, что чревато развязыванием гражданской войны с потерей навсегда Приднестровья и Гагаузии.

Богдан Цырдя: Запад толкает Молдавию на путь войны

В Молдавии — экономическая катастрофа

В Молдавии сложилась крайне сложная экономическая ситуация, сказал в программе "Точка зрения" видеоканала Pravda. Ru молдавский политик, политолог, депутат парламента Молдавии от социалистов Богдан Цырдя.

По его словам, ВВП не растёт, отмечена сама высокая инфляция в Европе — 35% при среднеевропейской в 10%, а закупочная цена на газ "при хорошей Майе Санду" (президент Молдавии — ред.) выросла в 14 раз в течение одного года до 1860 долларов за кубометр.

Политик пояснил, что при средней пенсии в 100 долларов человеку, живущему в селе, имеющему дом в 150-200 квадратных метров, надо платить в месяц 9 тысяч леев (450 долларов) за газ.

"Это без учёта платы за воду, вывоз мусора, свет и так далее. Вот только один элемент той катастрофы, которая сегодня существует в Молдове", — сказал депутат. Он подчеркнул, что даже в воюющей Украине, электричество стоит в 3-4 раза дешевле, чем в Молдавии, а газ — в шесть раз.

Молдавия милитаризуется и берёт курс в НАТО

В таких условиях, отметил Богдан Цырдя, идёт быстрыми темпами милитаризация Молдавии:

  • подписано соглашение с "Фронтекс" (Европейское пограничное агентство — ред.), что иностранные офицеры будут патрулировать молдавско-украинскую границу;
  • молдавско-румынскую границу уже патрулируют совместные патрули двух стран;
  • военный бюджет растёт и составляет более 50 миллионов евро;
  • в Минобороны, спецслужбах и так далее уже открыто работают представители спецслужб стран НАТО;
  • объявлено о намерениях провести мобилизацию в армию.

А также:

  1. В сентябре закуплено оружие на 5 миллионов долларов.
  2. В декабре подписан новый план сотрудничества с НАТО. Учения спецназа Fulger "проходили прямо вчера: вооружённые автоматами спецназовцы имитировали атаку на посольство США".
  3. В мае-июне Франция пообещала выделить кредит в 40 миллионов евро на закупку оружия.
  4. В сентябре группа министров обороны стран НАТО "Рамштайн" выделила почти 2 миллиарда долларов на 12 стран, в число которых входит и Молдова, на вооружение.
  5. Германия пообещала поставить Кишинёву беспилотники "для укрепления границ".

По словам депутата, многие политологи уже открыто говорят о том, что Молдова взяла курс на сближение и вступление в НАТО. Заявка якобы будет подана в случае, если "геополитическая обстановка и военная обстановка на территории Украины изменится в пользу Российской Федерации".

"В Молдове, которая является нейтральным государством по своей Конституции, такое усиление милитаризации пугает многих граждан", — отметил Богдан Цырдя.

Армия Молдавии готовится воевать

По словам депутата, молдавская армия, возможно, будет использована в двух случаях.

О первом говорят многочисленные публичные заявления и предложения со стороны украинских властей о совместной "деоккупации" Приднестровья путём нанесения" удара с двух фронтов". В результате российский гарнизон ограниченной группировки войск (ОГРВ) в 1500 человек "просто распыляется за несколько часов или дней, и Молдова возвращает под свой контроль Приднестровье".

Второй сценарий — это ввод румынских войск, если российская армия подходит к границе с Приднестровьем.

"Румыния вводит сюда свои войска под предлогом защиты румынских земель и румынских граждан от российской агрессии", — сказал Богдан Цырдя.

В результате, если РФ не среагирует, "произойдёт переформатирование геополитического пространства с потерей независимости и суверенитета, ликвидацией Молдавии как независимого государства".

Оба сценария чреваты полной дестабилизацией страны, вплоть до гражданской войны, потому что в Молдове около 50% населения являются сторонниками дружбы с Российской Федерацией, сближения с ЕАЭС, подчеркнул Богдан Цырдя.

Что останавливает Майю Санду от реализации плана Запада

По мнению депутата, останавливает Майю Санду от реализации этих сценариев несколько моментов:

  • убеждённость в том, что Россия "проиграет эту войну", и незачем бежать впереди паровоза;
  • оппозиция, которая "пусть и слабая, разрозненная, запуганная", но она может поднять население на обширные протесты;
  • 100%-ая зависимость от российского газа, который поступает через Приднестровье и такая же зависимость от электроэнергии, которая вырабатывается на ТЭС также в Приднестровье, причём, на дешёвом российском газе.

По словам Богдана Цырди, Молдавия не готова к отключению от этих двух источников энергии, потому что за другие надо платить значительно дороже, а платить нечем.

Легитимной смены власти в Молдавии не будет

Говоря об эффективности протестов в плане смены власти, Богдан Цырдя отметил, что в колониальной системе с жёстким внешним управлением, "шансов ноль на легитимную смену власти, досрочные выборы, крушение системы". Кроме того оппозиция раздроблена, она запугана уголовными делами, "давлением с Запада".

"Без объединения оппозиции протесты могут Майю Санду лишь рассмешить, потому что у неё есть гарантия от США, НАТО, Евросоюза, что она будет здесь 4 года. И чем жёстче она будет по отношению к России выступать, тем больше будут гарантии, что её никто здесь не выбросит из власти", — сказал политик.

Однако, он напомнил, что Гагаузская автономия Молдавии в 2014 году провела референдум о присоединении к Таможенному союзу. 97% участников этого легитимного референдума проголосовали "за". Более того, в этом референдуме был и другой вопрос: если изменится международный статус Республики Молдова (читай, станет Румынией), то Гагаузия, согласно своей Конституции, может провозгласить свою независимость.

И 80-90% гагаузов согласны с таким вариантом.

"Любая попытка Майи Санду присоединиться к Румынии автоматически ведёт к распаду молдавской государственности, то есть мы теряем Приднестровье, Гагаузию. И два — это автоматически может привести к гражданской войне ", — сказал Богдан Цырдя.

Развитие событий в стране зависит от внешних факторов: от геополитической, военной, международной обстановки.

"Сами мы сейчас ничего не решаем. Майя Санду — это просто, марионетка", — добавил политик.

Смотрите подробно программу "Точка зрения" с Богданом Цырдей.

Читайте по теме: Раздавим: РФ предупредила Молдавию о невмешательстве в конфликт на Украине

Молдавские оппозиционеры создали Комитет национального спасения от Санду

Чубашенко: Санду сможет сохранить власть, перейдя к тоталитаризму через войну

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Запад толкает Молдавию на путь войны
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато армия оружие украина румыния молдавия майя санду приднестровье
Новости
В Великобритании проводят обучение военнослужащих ВСУ боям в окопах
Стремоусов об обстановке у Херсона: "Ситуация действительно непростая"
Акунин о запрете его имени на театральных афишах: "Плавание в серной кислоте"
"Вполне реалистичный вариант": партия Зеленского анонсирует захват Крыма
Дуда объяснил увеличение трат на оборону желанием "не говорить по-русски"
Министр энергетики Украины Галущенко: "Эта зима будет чрезвычайно сложной"
Во Франции возник дефицит лекарств с парацетамолом
Жителю Ингушетии грозит до двух лет лишения свободы за врезку в нефтепровод
Самая сильная женщина РФ пристыдила сбежавших мужчин: "На кого всё бросаете?"
Британцы назвали Путина "примером для подражания" после его стрельбы из СВД
Популярное
Силовые структуры
Минобороны РФ: удар "Искандера-М" предотвратил поставки оружия с Запада для ВСУ

Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.

Минобороны РФ: удар "Искандера-М" предотвратил поставки оружия с Запада для ВСУ
Разведывательный дрон НМ ДНР снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях
Силовые структуры
Разведывательный дрон НМ ДНР снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: ВС РФ наступают в Донбассе и ведут огонь по всей линии фронта
Военные новости
Минобороны РФ: ВСУ смогли вклиниться в оборону в Херсонской области
Анжела Якубовская Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился Анжела Якубовская Сергей Лебедев Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну Сергей Лебедев Ольга Лебедева Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС Ольга Лебедева
Военные новости
"Непростые решения" Суровикина по Херсону будут зависеть от Киева
Силовые структуры
Наступление ВСУ на Кременную сорвалось из-за потерь немецких САУ PzH-2000
Истребитель ВКС РФ выпустил ракету по британскому самолёту над Чёрным морем
Мир. Новости мира
Истребитель ВКС РФ выпустил ракету по британскому самолёту над Чёрным морем
Последние материалы
Ходаковский о вынужденном оттуплении ВС РФ: "Невозможно без горечи реагировать"
Воздушная сирена звучит по всей Украине: взрывы на Киевщине и в Николаеве
Губернатор Белгородской области: украинские военные обстреляли село Муром
Зрители канала BFMTV требуют рассказать правду об обстрелах ВСУ после скандала
Руденко сообщил, что ВСУ заняли Рыбаковку Николаевской области
Богдан Цырдя: Запад толкает Молдавию на путь войны
Данилов: русский язык должен исчезнуть с территории Украины
Герой РФ Липовой: лётчики — элита любой армии и главная цель для врага
Экс-глава челябинского завода выплатит 100 тыс. рублей за кражу 27 млн рублей
Разумков: ВС РФ могут отрезать Западную Украину — и получить еще две АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников