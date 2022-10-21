Богдан Цырдя: Запад толкает Молдавию на путь войны

Молдавия милитаризируется ударными темпами. Запад при участии Украины и Румынии втягивает её в военные действия, что чревато развязыванием гражданской войны с потерей навсегда Приднестровья и Гагаузии.

В Молдавии — экономическая катастрофа

В Молдавии сложилась крайне сложная экономическая ситуация, сказал в программе "Точка зрения" видеоканала Pravda. Ru молдавский политик, политолог, депутат парламента Молдавии от социалистов Богдан Цырдя.

По его словам, ВВП не растёт, отмечена сама высокая инфляция в Европе — 35% при среднеевропейской в 10%, а закупочная цена на газ "при хорошей Майе Санду" (президент Молдавии — ред.) выросла в 14 раз в течение одного года до 1860 долларов за кубометр.

Политик пояснил, что при средней пенсии в 100 долларов человеку, живущему в селе, имеющему дом в 150-200 квадратных метров, надо платить в месяц 9 тысяч леев (450 долларов) за газ.

"Это без учёта платы за воду, вывоз мусора, свет и так далее. Вот только один элемент той катастрофы, которая сегодня существует в Молдове", — сказал депутат. Он подчеркнул, что даже в воюющей Украине, электричество стоит в 3-4 раза дешевле, чем в Молдавии, а газ — в шесть раз.

Молдавия милитаризуется и берёт курс в НАТО

В таких условиях, отметил Богдан Цырдя, идёт быстрыми темпами милитаризация Молдавии:

подписано соглашение с "Фронтекс" (Европейское пограничное агентство — ред.), что иностранные офицеры будут патрулировать молдавско-украинскую границу;

молдавско-румынскую границу уже патрулируют совместные патрули двух стран;

военный бюджет растёт и составляет более 50 миллионов евро;

в Минобороны, спецслужбах и так далее уже открыто работают представители спецслужб стран НАТО;

объявлено о намерениях провести мобилизацию в армию.

А также:

В сентябре закуплено оружие на 5 миллионов долларов. В декабре подписан новый план сотрудничества с НАТО. Учения спецназа Fulger "проходили прямо вчера: вооружённые автоматами спецназовцы имитировали атаку на посольство США". В мае-июне Франция пообещала выделить кредит в 40 миллионов евро на закупку оружия. В сентябре группа министров обороны стран НАТО "Рамштайн" выделила почти 2 миллиарда долларов на 12 стран, в число которых входит и Молдова, на вооружение. Германия пообещала поставить Кишинёву беспилотники "для укрепления границ".

По словам депутата, многие политологи уже открыто говорят о том, что Молдова взяла курс на сближение и вступление в НАТО. Заявка якобы будет подана в случае, если "геополитическая обстановка и военная обстановка на территории Украины изменится в пользу Российской Федерации".

"В Молдове, которая является нейтральным государством по своей Конституции, такое усиление милитаризации пугает многих граждан", — отметил Богдан Цырдя.

Армия Молдавии готовится воевать

По словам депутата, молдавская армия, возможно, будет использована в двух случаях.

О первом говорят многочисленные публичные заявления и предложения со стороны украинских властей о совместной "деоккупации" Приднестровья путём нанесения" удара с двух фронтов". В результате российский гарнизон ограниченной группировки войск (ОГРВ) в 1500 человек "просто распыляется за несколько часов или дней, и Молдова возвращает под свой контроль Приднестровье".

Второй сценарий — это ввод румынских войск, если российская армия подходит к границе с Приднестровьем.

"Румыния вводит сюда свои войска под предлогом защиты румынских земель и румынских граждан от российской агрессии", — сказал Богдан Цырдя.

В результате, если РФ не среагирует, "произойдёт переформатирование геополитического пространства с потерей независимости и суверенитета, ликвидацией Молдавии как независимого государства".

Оба сценария чреваты полной дестабилизацией страны, вплоть до гражданской войны, потому что в Молдове около 50% населения являются сторонниками дружбы с Российской Федерацией, сближения с ЕАЭС, подчеркнул Богдан Цырдя.

Что останавливает Майю Санду от реализации плана Запада

По мнению депутата, останавливает Майю Санду от реализации этих сценариев несколько моментов:

убеждённость в том, что Россия "проиграет эту войну", и незачем бежать впереди паровоза;

оппозиция, которая "пусть и слабая, разрозненная, запуганная", но она может поднять население на обширные протесты;

100%-ая зависимость от российского газа, который поступает через Приднестровье и такая же зависимость от электроэнергии, которая вырабатывается на ТЭС также в Приднестровье, причём, на дешёвом российском газе.

По словам Богдана Цырди, Молдавия не готова к отключению от этих двух источников энергии, потому что за другие надо платить значительно дороже, а платить нечем.

Легитимной смены власти в Молдавии не будет

Говоря об эффективности протестов в плане смены власти, Богдан Цырдя отметил, что в колониальной системе с жёстким внешним управлением, "шансов ноль на легитимную смену власти, досрочные выборы, крушение системы". Кроме того оппозиция раздроблена, она запугана уголовными делами, "давлением с Запада".

"Без объединения оппозиции протесты могут Майю Санду лишь рассмешить, потому что у неё есть гарантия от США, НАТО, Евросоюза, что она будет здесь 4 года. И чем жёстче она будет по отношению к России выступать, тем больше будут гарантии, что её никто здесь не выбросит из власти", — сказал политик.

Однако, он напомнил, что Гагаузская автономия Молдавии в 2014 году провела референдум о присоединении к Таможенному союзу. 97% участников этого легитимного референдума проголосовали "за". Более того, в этом референдуме был и другой вопрос: если изменится международный статус Республики Молдова (читай, станет Румынией), то Гагаузия, согласно своей Конституции, может провозгласить свою независимость.

И 80-90% гагаузов согласны с таким вариантом.

"Любая попытка Майи Санду присоединиться к Румынии автоматически ведёт к распаду молдавской государственности, то есть мы теряем Приднестровье, Гагаузию. И два — это автоматически может привести к гражданской войне ", — сказал Богдан Цырдя.

Развитие событий в стране зависит от внешних факторов: от геополитической, военной, международной обстановки.

"Сами мы сейчас ничего не решаем. Майя Санду — это просто, марионетка", — добавил политик.

Смотрите подробно программу "Точка зрения" с Богданом Цырдей.

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