Санду заявила, что Молдавия может открыть новый фронт против России

Военные Молдавии на протяжении пяти месяцев проходят учения. Корреспонденты РИА Новости рассказали, чего хочет добиться президент страны Майя Санду.

Евросоюз выделил Молдавии около 47 миллионов евро на оборонный бюджет и оснастил армию современным натовским вооружением. Санду обеспокоена возможной военной угрозой от России. Президент не исключает мобилизацию граждан, если армия РФ войдёт в Одесскую область.

Приднестровье опасается нового конфликта на Днестре. В военном вторжении в непризнанную республику Санду видит решение территориальных проблем. С учётом проживания в Молдавии нескольких сотен россиян западные страны и Украина не против использовать эту территорию для открытия второго фронта против РФ.