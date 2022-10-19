Военные Молдавии на протяжении пяти месяцев проходят учения. Корреспонденты РИА Новости рассказали, чего хочет добиться президент страны Майя Санду.
Евросоюз выделил Молдавии около 47 миллионов евро на оборонный бюджет и оснастил армию современным натовским вооружением. Санду обеспокоена возможной военной угрозой от России. Президент не исключает мобилизацию граждан, если армия РФ войдёт в Одесскую область.
Приднестровье опасается нового конфликта на Днестре. В военном вторжении в непризнанную республику Санду видит решение территориальных проблем. С учётом проживания в Молдавии нескольких сотен россиян западные страны и Украина не против использовать эту территорию для открытия второго фронта против РФ.
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