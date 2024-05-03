Рубальская как Барби: как 76-летняя поэтесса пережила шутки Киркорова на сцене

Лариса Рубальская удивила всех, выступив в последнем выпуске пятого сезона популярного шоу "Маска" в образе Барби и исполнив песню Надежды Кадышевой.
Поэтесса рассказала о своем удовольствии от участия в проекте, несмотря на шутки жюри о её росте. Филипп Киркоров даже предположил, что в костюме Барби могла скрываться карлица или человек на корточках.
Рубальская отнеслась к этим шуткам с юмором, подчеркнув, что имеет высокую самооценку и не склонна к обидам, находя весь процесс веселым и интересным.
Артист раскрыл подробности личной жизни.