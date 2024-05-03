Рубальская как Барби: как 76-летняя поэтесса пережила шутки Киркорова на сцене

Лариса Рубальская в образе Барби на шоу: поэтесса без обид на шутки жюри

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Рубальская удивила всех, выступив в последнем выпуске пятого сезона популярного шоу "Маска" в образе Барби и исполнив песню Надежды Кадышевой.

Фото: инстаграм аккаунт Филиппа Киркорова

Поэтесса рассказала о своем удовольствии от участия в проекте, несмотря на шутки жюри о её росте. Филипп Киркоров даже предположил, что в костюме Барби могла скрываться карлица или человек на корточках.

Рубальская отнеслась к этим шуткам с юмором, подчеркнув, что имеет высокую самооценку и не склонна к обидам, находя весь процесс веселым и интересным.