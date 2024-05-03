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Метеоролог Ильин предупредил о заморозках в Московской области в первых числах мая

На Подмосковье обрушатся заморозки в первых числах мая

0:45
Эврика

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал о похолодании в Московском регионе.

На Подмосковье обрушатся заморозки в первых числах мая
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under Creative Commons CC0 License

Метеоролог предупредил, что тёплая погода в Подмосковье сменится заморозками. Температура, по словам эксперта, упадёт до 4 градусов тепла.

Ранее синоптик рассказал о нормализации погоды в Москве.

"В ночь на субботу, 4 мая, в области подморозит до минус 1 — минус 3 градусов", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Ильин объяснил, что в воскресенье в Московскую область снова придёт тепло. Средние показатели температур в выходной день будут варьироваться от 15 до 20 градусов тепла.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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