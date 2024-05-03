Сравнение стоимости отдыха: сочи против Дубая — где дешевле в 2024

Отдых в Сочи оказался дороже чем в Дубае

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в Сочи стал стоить дороже, чем в Дубае, согласно утверждению Дмитрия Арутюнова, руководителя известного российского туроператора "Арт-тур". Он также планирует поездку в ОАЭ в поисках более доступных альтернатив для отдыха.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Арутюнов указал, что основная проблема курортов уровня 4-5 звёзд заключается в поднятии цен на 20-25%. По его словам, количество пятизвёздочных отелей на всём черноморском побережье России намного меньше, чем в турецком Анталье.

Из-за этого, по мнению Арутюнова, россияне, ограниченные в возможности путешествовать за границу, вынуждены переплачивать за отдых внутри страны. Тем не менее, стоимость проживания в бюджетных домах отдыха увеличилась всего на 10%.