Российские ученые рассказали, какая пища улучшает настроение пожилых

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Потребление богатой мелатонином пищи связано с улучшением эмоций у пожилых

1:25
Наука

Исследователи Уральского федерального университета выявили, что пожилые люди в возрасте 50-90 лет, употребляющие продукты богатые мелатонином, такие как кислая вишня, фисташки, миндаль, жирная рыба и молоко, чаще испытывают удовлетворение жизнью и эмоциональное благополучие.

Потребление богатой мелатонином пищи связано с улучшением эмоций у пожилых
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

В ходе исследования опрошено 557 человек с преобладанием женщин (79%), средний возраст которых составил 68,9 лет. Респондентам предложили оценить свой рацион и уровень жизненного удовлетворения.

Мелатонин, гормон, производимый в пинеальной железе мозга, активируется в темное время суток, способствует расслаблению, подготовке к сну и поддержанию когнитивных функций с возрастом. Однако современный образ жизни, включая искусственное освещение и работу по ночам, может способствовать его дефициту.

Старший научный сотрудник лаборатории нейротехнологий УрФУ Ольга Дорогина подчеркнула, что "социальный джетлаг", разрыв между социальным и биологическим временем, может вызывать хронические нарушения циркадных ритмов, приводя к ухудшению психоэмоционального состояния и когнитивных функций, а также к повышению риска ожирения и снижению качества жизни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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