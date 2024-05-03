Российские ученые рассказали, какая пища улучшает настроение пожилых

Потребление богатой мелатонином пищи связано с улучшением эмоций у пожилых

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи Уральского федерального университета выявили, что пожилые люди в возрасте 50-90 лет, употребляющие продукты богатые мелатонином, такие как кислая вишня, фисташки, миндаль, жирная рыба и молоко, чаще испытывают удовлетворение жизнью и эмоциональное благополучие.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

В ходе исследования опрошено 557 человек с преобладанием женщин (79%), средний возраст которых составил 68,9 лет. Респондентам предложили оценить свой рацион и уровень жизненного удовлетворения.

Мелатонин, гормон, производимый в пинеальной железе мозга, активируется в темное время суток, способствует расслаблению, подготовке к сну и поддержанию когнитивных функций с возрастом. Однако современный образ жизни, включая искусственное освещение и работу по ночам, может способствовать его дефициту.

Старший научный сотрудник лаборатории нейротехнологий УрФУ Ольга Дорогина подчеркнула, что "социальный джетлаг", разрыв между социальным и биологическим временем, может вызывать хронические нарушения циркадных ритмов, приводя к ухудшению психоэмоционального состояния и когнитивных функций, а также к повышению риска ожирения и снижению качества жизни.