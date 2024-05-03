Штрафы за непристёгнутых пассажиров: как камеры теперь контролируют автомобилистов?

В России ужесточили контроль за использованием ремней безопасности

В 2023 году в России значительно увеличилось количество нарушений, связанных с неиспользованием ремней безопасности, зафиксированных дорожными камерами. Теперь водителей начали штрафовать не только за своё собственное игнорирование ремня, но и за непристегнутых пассажиров спереди.

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Такая возможность появилась благодаря обучению нейросетей, которые теперь могут распознавать отсутствие ремня на изображениях, получаемых с камер. Количество таких нарушений по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в два раза, достигнув 8,2 млн случаев. Основная задача — улучшение безопасности на дорогах и снижение количества ДТП, связанных с неиспользованием ремней безопасности.

В случае обнаружения нарушения, штраф выставляется на владельца автомобиля. Однако при обнаружении нескольких фиксаций в течение одной поездки возможно оспаривание штрафов, если доказать, что остановки не было и это одно и то же движение.