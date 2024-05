Штрафы за непристёгнутых пассажиров: как камеры теперь контролируют автомобилистов?

В 2023 году в России значительно увеличилось количество нарушений, связанных с неиспользованием ремней безопасности, зафиксированных дорожными камерами. Теперь водителей начали штрафовать не только за своё собственное игнорирование ремня, но и за непристегнутых пассажиров спереди.

Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0