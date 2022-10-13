Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад пытается открыть "второй фронт", чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач.
По его словам, ситуация в регионе будет обостряться. Украина будет использовать представителей белорусской оппозиции, которые сбежали из страны в 2020 году, для подготовки интервенции в отношении Белоруссии, отметил глава КГБ.
Ранее издание WarGonzo сообщало, что президент Молдавии Майя Санду готовится объявить мобилизацию в Молдавии, чтобы открыть второй фронт.
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