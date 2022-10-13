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КГБ Белоруссии: Запад пытается открыть "второй фронт"

Мир

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад пытается открыть "второй фронт", чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач.

По его словам, ситуация в регионе будет обостряться. Украина будет использовать представителей белорусской оппозиции, которые сбежали из страны в 2020 году, для подготовки интервенции в отношении Белоруссии, отметил глава КГБ.

Ранее издание WarGonzo сообщало, что президент Молдавии Майя Санду готовится объявить мобилизацию в Молдавии, чтобы открыть второй фронт.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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