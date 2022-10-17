Молдавские оппозиционеры создали Комитет национального спасения от Санду

Оппозиционеры из партии "Шор" и гражданские активисты создали Комитет национального спасения Молдавии. Их цель — смена власти в стране, сообщает EADaily.

Накануне, 16 октября, в Кишинёве прошёл многотысячный митинг. Участники единогласно проголосовали за создание КНС, это решение было внесено в резолюцию. Комитету предстоит не только сформировать стратегию выхода Молдавии из кризиса, но и обеспечить легитимный переход власти в другие руки после того, как действующие власти будут свергнуты.

"Мы призываем все оппозиционные партии делегировать своих представителей в Комитет национального спасения. Только вместе мы сможем дать Республике Молдавия и её гражданам шанс на нормальную и благополучную жизнь", — объявили организаторы КНС.

Протесты в Молдавии длятся уже не первую неделю. Оппозиционеры обвиняют президента страны Майю Санду и её правительство в безответственной и враждебной политике, ввергнувшей страну в кризис. Ранее сообщалось, что Санду попросила кабмин расширить полномочия силовиков для более эффективного разгона протестов.