Чубашенко: Санду сможет сохранить власть, перейдя к тоталитаризму через войну

У режима президента Молдавии Майи Санду остался только один способ сохранить власть, заявил публицист Дмитрий Чубашенко. По его мнению, действующий лидер страны совершенно не умеет вести диалог с гражданами и единственный выход — переход через войну к тоталитаризму, передаёт EADaily.

Санду полностью обвалила экономику страны, и недовольство простых граждан будет только расти. При этом на мирные диалоги действующее правительство не готово.

"Всё больше людей осознают социопатический, сектантский характер этого режима. У Санду большие проблемы с соблюдением норм демократии и правового государства, — пояснил Чубашенко. — У Санду остался только один способ удержать власть — ещё больше закрутить гайки, окончательно растоптав остатки правового государства и демократических норм".

Как подчеркнул публицист, последние действия Санду в отношении мирных протестантов против подъёма цен вызвали недовольство даже в кругах лояльных к власти активистов.