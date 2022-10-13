Раздавим: РФ предупредила Молдавию о невмешательстве в конфликт на Украине

РФ пытается не допустить втягивания Молдавии в военный конфликт на Украине. Используются разные методы, в том числе, демонстрации силы — пролётом ракет над её территорией.

Молдавию предупредили

Минобороны Молдавии сообщило, что утром 10 октября при ударе возмездия, нанесённом ВКС РФ по энергосистеме Украины, три российские ракеты пролетели через территорию страны. МИД Молдавии вызвал для объяснений посла России в Кишиневе Олега Васнецова. Минобороны РФ не комментирует ситуацию.

На Западе это назвали провокацией, но провоцировать Молдавию смешно — её армия насчитывает 6 тыс. человек и не представляет для ВС РФ угрозу. На самом деле, к таким мерам страны прибегают для демонстрации силы и предупреждения политикам — не ввязываться в прямую конфронтацию.

Так, например, Иран запускает беспилотники в небо над Израилем.

А Израиль — над территорией Сирии. КНДР недавно запустила ракету в район Тихого океана, она пролетела в небе над территорией американского сателлита — Японии. Что касается самих США, то они не "опускаются" до предупреждений, а сразу бьют — Югославия, Ирак, Ливия разрушены и порабощены массированными ракетными ударами.

Майа Санду решила вмешаться в военный конфликт на Украине

Предупреждение прозвучало вовремя, так как президент Молдавии Майя Санду вздумала вмешаться в российско-украинский конфликт. В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) она заявила, что готова объявить мобилизацию в Молдавии и уже тесно сотрудничает в этом вопросе с Румынией.

Санду предупредила, что она будет "обороняться настолько эффективно, насколько позволят ресурсы". Предлогом для мобилизации, по её словам, может стать приток беженцев с Украины.

Информацию подтвердил проект WarGonzo. Со ссылкой на свои источники в Кишинёве проект сообщил, что не исключён вариант отправки мобилизованных молдаван воевать "в Николаеве и других горячих точках".

При этом, министр обороны Молдавии Анатолий Носатый не исключил частичную мобилизацию.

"Мобилизация — достаточно сложный процесс, если она действительно нужна, то мобилизация будет частичной, цитирует Носатого Noi.md. "Мобилизационный резерв будет зависеть от обстановки", — добавил он.

В Молдавии принят закон, разрешающий размещение на государственной границе иностранных офицеров с разрешением на использование оружия, специальных средств и физической силы. Национальная армия "нейтральной" Молдавии также регулярно отрабатывает взаимодействие и боевое слаживание с армиями партнёров из стран НАТО.

Отметим также, что Носатый принял вчера участие в совещании "группы Рамштайн" — министров обороны стран НАТО, на котором обсуждался вопрос о поставке Украине систем ПВО. Британский министр Европы Лео Дохерти после визита 4 октября в Молдавию заявил, что его страна "открыта и полна энтузиазма" в отношении углубления военного сотрудничества с Молдавией. Британцы хотели бы, чтобы армия Молдавии была оснащена по стандартам НАТО.

Налицо поползновения Кишинёва и Запада осложнить жизнь России в условиях полномасштабных военных действий на Украине.

Задействован также энергетический рычаг давления на Кишинёв

Остановить Санду Москва пытается и другим рычагом — газовым. Кстати, когда через Приднестровье летит ракета — это нарушение суверенитета Молдавии, но когда надо платить за газ, потребляемый Приднестровьем, Молдавия спихивает эту проблему на ПМР (Приднестровская Молдавская республика).

Газ идёт в Молдавию через Украину и Приднестровье. На газе работает Кучурганская ГРЭС в ПМР, которая производит около 70% электроэнергии для Молдовы. Однако, "Газпром" сократил поставки природного газа на эту ГРЭС на 30 процентов с 1 октября из-за долгов Молдавии по оплате за газ.

Положение Молдавии усугубляется тем, что после ударов по энергосистеме Украины, страна перестала получать оттуда электроэнергию, которой она компенсировала её дефицит.

Власти в Кишинёве заявляют, что уже договорились о поставках электроэнергии из Румынии по "сниженным ценам", но всё равно они в два-три раза выше, чем электричество от Кучурганской ГРЭС .

По данным правительства Молдавии, общая нагрузка на потребителей (газ/электроэнергия) будет оцениваться более чем в 100 миллионов евро. Их придётся компенсировать за счёт внешних кредитов или "возможных европейских грантов".

Что же, пусть ЕС платит, помимо Украины, и за развал экономики Молдавии, раз уж её тоже включили в проект "антиРоссия" и активно хотят втянуть в украинский конфликт.

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