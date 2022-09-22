В Кишинёве протестующие провели четвёртую ночь в палаточном городке

В столице Молдавии пятый день проходит акция протеста, люди требуют отставки руководства страны и проведения досрочных выборов.

В центре Кишинёва разбит палаточный городок, где протестующие провели четвёртую ночь. Об этом сообщает РИА Новости.