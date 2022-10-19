Глава МО Молдавии Носатый не исключил объявление мобилизации в стране

Глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что мобилизация может быть объявлена в том случае, если боевые действия начнут приближаться к границам республики. Также мобилизационные мероприятия может спровоцировать новая волна беженцев, отметил он.

"Мы должны будем предпринять определённые действия, чтобы адекватно реагировать", — заявил Носатый в эфире телеканала TVR.