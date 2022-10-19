Глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что мобилизация может быть объявлена в том случае, если боевые действия начнут приближаться к границам республики. Также мобилизационные мероприятия может спровоцировать новая волна беженцев, отметил он.
"Мы должны будем предпринять определённые действия, чтобы адекватно реагировать", — заявил Носатый в эфире телеканала TVR.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.