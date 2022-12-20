СССР 2.0 намечается в союзе РФ и Китая

СССР 2.0 вырисовывается совсем не там, где его ожидают — на постсоветском пространстве, а в союзе РФ и Китая. Но для этого России нужно построить "два-три Транссиба".

Россия и Китай обеспечили взрывной рост торговли

Спецоперация (СВО) на Украине и последующие санкции резко усилили восточный вектор России, запустив взрывной рост товарооборота с Китаем. В январе-ноябре он увеличился в годовом исчислении на 32%, достигнув рекордных 172,4 млрд долларов, сообщают китайские источники.

За последние два года товарооборот увеличился более чем на 70 млрд долларов или на 65%. Для сравнения, товарооборот между КНР и США составил за семь месяцев 452,3 млрд долларов. То есть, это уже вполне сопоставимые цифры.

Главный вопрос — в транзите

Главный вопрос — в обеспечении торговли грузоперевозками. Мощностей магистральных дорог не хватает, сообщил в ноябре начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде. Железнодорожники, по его словам, применяют хитрую технологию — увеличивают вес составов с 5-6 тыс. до 7-8 тыс. тонн для перевозки каменного угля, антрацита, дизельного топлива. В октябре было отправлено почти 200 таких поездов, что даёт увеличение пропускной способности на 30-50%.

Однако, объём неперевезённых по БАМу и Транссибу грузов из-за проблем с инфраструктурой в 2021 году составил 70 млн тонн, а в 2022 году объём может составить 100 млн тонн (при потребности в 258 млн тонн), подчеркнул в середине года вице-премьер Юрий Трутнев. По его оценке, недополучение доходов российской экономикой оценивается в 1,5 трлн руб.

Поэтому модернизация Транссиба и БАМа — один из крупнейших инфраструктурных проектов в России. К строительству второй ветки БАМа подключили армию, это показывает значимость проекта. Его реализация позволит увеличить пропускную способность двух ж/д путей до 180 млн тонн в год 2024 году.

Вопрос безопасности РФ — "русский шёлковый путь"

Этого явно недостаточно, считает китаевед Николай Вавилов. Он указывает в своём ТГ-канале, что нужен "второй и третий Транссиб". Северный морской путь полезен, но заменить "русский шёлковый путь он вряд ли способен в объёмах перевозок свыше 1 млрд тонн ежегодно", подчеркнул эксперт.

По словам китаеведа, Россией должна быть поставлена цель в ближайшие пять лет войти в пятёрку крупнейших торговых партеров Китая (сейчас 10-11 место), а к 2032 году — в тройку, наряду с Японией и Южной Кореей.

"Высокие объёмы взаимной торговли — это цель национальной безопасности России: сделать Китай надёжным другом, создать системы влияния на восточного партнера", — добавил Николай Вавилов.

СССР 2.0 Россия построит совместно с КНР

Украинский ТГ-канал "ЗеРада" считает, что СССР 2.0 будет выстроен РФ именно совместно с Китаем. По мнению авторов, отношения России с КНР приобрели признаки "неоформленного союза", и "это только начало долгого и масштабного пути интеграции". Считая, что СССР строился на основе развития науки и промышленности, "ЗеРада" отмечает, что эти два компонента в СССР 2.0 будут "больше и мощнее" .

"На пике Союза в 1970 году общий ВВП двух стран был 15,4% от мирового, тогда как у США было — 31,4%. В 2020 году КНР и РФ имели ВВП 19%, а у США было 24,5%", — пишет "ЗеРада". "США своими действиями против обеих стран создают союз, который сможет бросить им вызов по всем показателям", — добавляют авторы.

Сухопутный коридор в Азию обеспечит РФ геополитическое доминирование

Продолжая тему, Николай Вавилов подчёркивает, что все великие империи строились как транзитные.

"Россия одновременно граничит и с Европой, и с Китаем и может дать короткий выход через порты Мурманска и Архангельска на США, а Ирану и Индии — на Европу. Россия — это идеальная площадка для мировой транзитной империи, со всеми вытекающими для англосаксов последствиями", — указывает эксперт.

По его словам, геополитические цели России в XXI веке — это также контроль над проливами: Беринговым (а вся идея Севморпути рушится при его блокаде) и Босфором, "и не для того, чтобы их использовать, а скорее для того, чтобы их закрыть".

Политолог Марат Баширов согласен, что сухопутный коридор в Азию обеспечит РФ геополитическое доминирование. По его мнению, США ставили свои военные базы на морских путях и таким образом контролировали мировую торговлю.

"Любой сухопутный коридор Азия (средняя, южная) — Европа им неподвластен, а значит, они теряют власть", — резюмирует политолог в своём ТГ-канале.

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