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Любовь Степушова

Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия

Мир

Россия восемь лет готовилась к СВО на Украине, в том числе, на международной арене. Ключевыми были два события. Одно из них — это негласный договор с Китаем о взаимопомощи. Второе соорудил сам Запад.

Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия

Позиция Китая по поддержке России

Памятно спокойное лицо Владимира Путина, в одиночестве на ВИП-трибуне наблюдающего за открытием 4 февраля Олимпиады в Пекине, которой Запад объявил дипломатическую блокаду. Сразу после окончания Олимпиады началась спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины.

Пекин сразу дистанцировался от санкций, занял в Совбезе ООН пророссийскую позицию и объяснял причины СВО коллегам в развивающихся странах, которые политически и экономически зависят от него.

Китай последовательно указывал на США и НАТО как на виновников военных действий. Си Цзиньпин лично сказал Джо Байдену, что "суть украинского кризиса" включает в себя "озабоченность безопасностью как России, так и Украины", а проблема возникла из-за провокации США, нежелания понять озабоченности Москвы.

Китайский лидер не раз подчёркивал необходимость отказа от "блоковой конфронтации" и "гегемонизма".

Позиция Пекина привела к тому, что западная антироссийская коалиция в ООН насчитала всего около 50 стран — экономически сильно зависящих от США.

Таким образом, Китай обеспечил РФ крепкую спину в политике и в экономике, покупая её энергоресурсы и продовольствие, экспортируя товары, доступ к которым РФ потеряла на Западе. В том числе "двойного назначения", такие как микрочипы.

Конфиденциальное соглашение между РФ и Китаем

Что же Си Цзиньпин получил взамен? Такую же крепкую спину Путина в будущем, когда развернётся борьба за контроль над Тайванем, который является территорией КНР.

Как обозначил "специалист по России" Оуэн Метьюз в своей статье, в конфиденциальном приложении к "дружбе без границ" между РФ и Китаем, заключённом на Олимпиаде в Пекине, была взаимная гарантия безопасности.

А словам источника Мэтьюза, как и в статье 5 НАТО, согласно которой нападение на одного члена является нападением на всех, Пекин и Москва обязались оказать друг другу военную помощь в случае иностранного вторжения на их территорию.

Мэтьюз далее пытается минимизировать ценность такого соглашения, но заметим, что для Москвы гораздо важнее экономическая, чем военная помощь Китая. Россия — это ядерная держава, обладающая гиперзвуковым и подводным оружием разрушительной силы и крепким мобилизационным ресурсом в промышленности.

Но если Запад вторгнется на Тайвань, то российское оружие может быть поставлено Китаю для отражения агрессии. Об этом свидетельствуют проведение Россией и Китаем военных учений, в которых использовалась совместная система командования и управления, дающая друг другу уровни доступа, беспрецедентные для обеих стран. Это свидетельствует об очень высоком уровне стратегической и военной координации.

После XX съезда КПК министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай "будет твёрдо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении российского народа для преодоления трудностей и препятствий, реализации стратегической цели развития и дальнейшего укрепления статуса России как крупной державы".

Запад вырыл себе могилу сам

Второе политическое событие, которое позволило начать СВО на Украине, и, в конечном счёте, обеспечить победу — это переход Белоруссии от позиции "и нашим, и вашим" к твёрдой поддержке РФ в борьбе с киевским режимом. В военном плане это обеспечило присутствие ВС РФ в Белоруссии с постоянной угрозой быстро взять Киев с прорывом на западную Украину и отменой угрозы проникновения натовских сил по кратчайшей дороге до Москвы.

Заметим, что Запад и в истории с Си Цзиньпином, и в истории с Александром Лукашенко сам вырыл себе яму, осмелившись на проведение активной подрывной деятельности против "автократических режимов".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы война армия китай деньги бизнес оружие россия тайвань украина белоруссия александр лукашенко
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