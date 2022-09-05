Путин отправит Западу три сообщения на учениях с Китаем: "Россия не изолирована"

Итальянский аналитик InsideOver Федерико Джулиани заявил, что Владимир Путин отправит Западу три сообщения на учениях с Китаем.

Россия, Индия, Китай и ряд других стран примут участие в военных учениях "Восток-2022". Джулиани уверен, что это мероприятие проводится не только для укрепления отношений, но также с целью сделать три важных послания Западу.

Первое — Россия сильна и мощна. Автор InsideOver заявил, что РФ хочет показать миру, что её военные могут и в специальной военной операции (СВО) на Украине участвовать, и в масштабных учениях.

Второе — Россия готова защищать рубежи на востоке. Москва, по словам Джулиани, показывает, что готова играть важную роль в регионе.

"Этими учениями Москва намерена показать своим соперникам цену гипотетического нападения на РФ", — заявил Джулиани.

Третье — Путин даст понять Западу, что Россия не изолирована. Более того, с РФ готовы и хотят сотрудничать крупные и важные державы, такие как Индия и Китай.