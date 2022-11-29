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Носович: Белоруссия для Украины — "соагрессор", поэтому у Лукашенко нет выбора

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белоруссия может быть втянута в боевые действия на своей территории. У президента Александра Лукашенко больше нет выбора: с Россией он или с Западом.

Носович: Белоруссия для Украины — "соагрессор", поэтому у Лукашенко нет выбора

Как Белоруссия участвует в СВО

Главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович рассказал в программе "Точка зрения", что пока участие Белоруссии в СВО РФ на Украине состоит в предоставлении своей территории для расквартирования российских войск.

Это, по мнению эксперта, означает, что:

  • купируются угрозы России с западной границы, потому что от белорусской границы до Москвы расстояние меньше, чем от украинской. Белоруссия, "как неконтролируемая территория, представляла бы большую угрозу в этом отношении для России, чем Украина";
  • РФ создаёт эффект Дамоклова меча для Украины, так как Киев находится близко от белорусской границы;
  • Белоруссия стала сдерживающим фактором для Польши, как наиболее преданной союзницы США в Европе и наиболее активного проводника американских интересов в антироссийской политике в НАТО.

Пока военнослужащие Белоруссии в СВО прямого участия не принимают, так как у президента Лукашенко, по мнению Александра Носовича, есть негласная договорённость с силовиками и населением: "Оказываем поддержку России, но вас самих я туда не посылаю".

Лукашенко крепко держит власть

Аналитик подчеркнул, что на данном этапе повторение августа 2020 года (протесты после выборов президента — ред.) стране не грозит, так как уничтожена оппозиция и её база для протестов и переворота — западные фонды, грантовые организации, прозападные СМИ и так далее.

"Условно, из десяти оппозиционеров девять — выдавлены, один — сидит. И с этой точки зрения никаких угроз для Лукашенко нет. Опять же — на данном этапе", — сказал Александр Носович.

Он подчеркнул, что именно перелом в белорусской внутренней и внешней политике в августе 2020 года сделал возможным специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине. До этого периода в Белоруссии были сильны позиции сторонников нейтралитета, сторонников многовекторности, "отстранения от России".

Польша может напасть на Белоруссию

Эксперт не считает нулевой вероятность нападения на Белоруссию со стороны Польши, но "это не перспектива ближайших месяцев".

Он призвал вспомнить недавний тест на вовлечение НАТО в конфликт обстрелом польской территории украинской ракетой, которая убила двух поляков. Были и иные тесты, например, летняя история с попыткой заблокировать транзит в Калининградскую область через Литву, что случилось, по мнению Александра Носовича, "явно не в результате бюрократической ошибки".

"Поэтому провокация против Минска, которая поставит перед Москвой вопрос о необходимости воевать за союзника, вполне возможна", — сказал эксперт.

И не случайно в Белоруссии налицо мобилизационная активность, укрепление белорусско-польской и белорусско-литовской границы, добавил он.

Украина способна на провокации — засылку ДРГ

Аналитик не считает возможным прямое нападение Украины на Белоруссию, хотя "более чем вероятным — проникновение на территорию украинских ДРГ".

Он напомнил, что в 2017 году украинские боевики пытались провести оружие для организации в Минске массовых беспорядков на "День Воли" — ключевом мероприятии националистов.

"Белоруссия для киевского режима однозначно воспринимается как соагрессор: там находятся российские войска, эти войска отрабатывают свои задачи в рамках СВО с территории Белоруссии", — сказал Александр Носович.

По его словам, сегодня прорваться на белорусскую территорию, может тот же "полк Калиновского" из белорусских наёмников, который на стороне ВСУ получает боевой опыт в Донбассе.

Боевики совершат теракты, например, в "рельсовой войне", которые потом можно будет выдать за работу "демократического подполья, которое свергает таким образом диктатуру Лукашенко".

Поддержка белорусами "рельсовой войны" маловероятна

Но поддержка населения в этом маловероятна, так как сочувствующие "сейчас просто переживают происходящее, стараясь в него не вовлекаться".

"Летом 2020 года "болото" могло поддержать антилукашенковское движение. Тогда, в самом деле, белорусское правительство висело на волоске. А сейчас эти люди видят Белоруссию как спокойную гавань, в которой можно пересидеть очень сложную международную обстановку", — отметил Александр Носович.

Они полагают, что "Лукашенко и союз России — это меньшее из зол", пусть лучше Белоруссия остаётся в орбите российского влияния, чем она подвергнется таким испытаниям, как Украина.

Для России важно, что в Белоруссии укрепились позиции её сторонников

"Для нас самое главное, что укрепились не позиции Лукашенко, а позиции сторонников союза с Россией", — отметил эксперт.

По мнению Александра Носовича, у Лукашенко больше нет выбора — с Россией, он или с Западом, с ОДКБ или с НАТО. Ему понятно, что "если не будет военного союза на востоке, то его власть в Минске очень быстро закончится".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы всу армия россия украина белоруссия александр носович александр лукашенко
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