Moon of Alabama: Признавая, что война проиграна, Запад ищет выход из тупика, в котором оказался

Президент США Джо Байден съездил в Киев, чтобы хотя бы попытаться спасти свой план по уничтожению России с помощью войны по доверенности. Но даже западные СМИ признают, что исход этого конфликта предрешён. Единственные альтернативы, которые еще возможны, — это либо риск полномасштабной ядерной войны, либо отказ от мечтаний Запада о постоянной гегемонии.

Так считает независимый журналист-международник, американист Сергей Духанов, статья которого опубликована в блоге Moon of Alabama.

Рассуждения и аргументы

"Немногие западные официальные лица признают, что война проиграна, что Россия победила на Украине. Но это на самом деле так. Она выиграла войну, когда успешно загнала украинскую армию в ловушку войны на истощение", — пишет полковник запаса.

Публицист Александр Роджерс придерживается такого же мнения:

"Эта война уже выиграна (причем, что самое обидное для различных "непризнанных гениев", без их участия и вопреки их глупым представлениям о том, как ее следует выигрывать). Она была выиграна в тот момент, когда вместо высокоманевренной войны наш Генштаб навязал ВСУ позиционное "стояние” с войной на истощение. Строго по учебнику: война на истощение — это военная стратегия, состоящая из воинственных попыток выиграть войну, изматывая противника до предела из-за постоянных потерь в личном составе и материальных средствах" (цитата Духанова).

Две армии Киев уже угробил, напоминает журналист, теперь умоляет союзников дать ему третью. Но проблема в том — и это очевидно, — что Запад не в состоянии эту просьбу удовлетворить:

"Менее четверти современных боевых танков, которые Запад пообещал Украине, вероятно, прибудут вовремя, чтобы противостоять ожидаемому весеннему наступлению России. Киев надеется, что его сторонники дадут до 320 танков, но, по оценкам специалистов, к началу апреля до линии фронта дойдет едва 50. Этого явно недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на боевые действия".

Ещё Украина надеется получить истребители F-16. Но почему-то не задумывается о простой вещи:

первый F-16 поднялся в воздух в 1974 году.

Кто-то в мире верит, что у 50-летних самолетов будет шанс против первоклассных средств ПВО и истребителей пятого поколения России?

Однополярный мир кончается

Понимание того, что Украина проиграла войну, создаёт панику в тех кругах, которые привержены принципу однополярности. О том, что Запад рискует потерять "авторитет", написал The Economist:

"Будущее Украины всё ещё находится в подвешенном состоянии — и, вероятно, будет оставаться неопределённым в течение многих лет. Путин может согласиться на прекращение огня в какой-то момент из соображений целесообразности, но <…> потребует от Запада твердых гарантий безопасности <…> Только треть населения мира проживает в странах, которые осудили Россию за её вторжение и ввели против неё санкции. Большинство из них — близкие союзники Соединенных Штатов. Другие склонны рассматривать войну как борьбу между автократами и лицемерами. (…) Даже страны, которые считают вторжение Путина предосудительным, могут прийти к выводу, что западная мощь находится на грани упадка, если он не сможет помочь Украине…"

Washington Post:

"Допустить исход, при котором победит Кремль, означает нанести потенциально смертельный удар по принципу, на котором зиждется стабильность Запада и цивилизованное международное поведение: суверенные государства нельзя безнаказанно захватывать, порабощать и подвергать массовым убийствам". (интересно, автор статьи не в курсе, что сделали с Югославией или Ираком?)

Китай готов вмешаться

Сергей Духанов отмечает, что у США нет выхода — они должны победить в опосредованной войне, которую сами же устроили, несмотря ни на что. Они не готовы признать, что "короткий период их глобальной гегемонии закончился и пришло время для многополярности". И потому втягивают в конфликт даже тех, кто пока соблюдает нейтралитет. Например, Китай. Его госсекретарь Энтони Блинкен уже обвинил (как обычно без доказательств) — в помощи России.

В своем интервью NBC американский чиновник пообещал, что Соединенные Штаты "вскоре предоставят новую информацию, доказывающую, что Пекин рассматривает возможность предоставления смертоносной помощи России":

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И на конференции Мюнхене сказал, что Китай готов быть посредником в переговорах о прекращении боевых действий. И именно за это "зацепился" Блинкен, разразившись гневной тирадой, суть которой сводилась к тому, что "прекращения огня, который Россия может использовать для перегруппировки для новых наступлений".

"Китай пока не поддержал Россию в войне. Но если Москва начнёт проигрывать, Пекину придётся вмешаться. В противном случае КНР стал бы следующей страной, которую США попытались бы уничтожить".

Нашла коса на камень

Президент Украины Владимир Зеленский своими всё возрастающими требованиями подталкивает США к прямой конфронтации с Россией, констатирует Духанов. Но Вашингтон не может рисковать, понимая, что это приведёт к ядерной войне.

"Официальные лица США считают, что Украина не выдержит, когда Россия начнёт-таки своё наступление. Администрация Байдена давит на киевские власти, требуя наступать немедленно, пока оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают свободно, опасаясь, что поддержка со стороны европейских соседей Украины может быть ограниченной".

Но Зеленский упёрся: он не пойдёт на переговоры, пока "не будет восстановлена вся территория Украины".

"Мы в этом надолго, — сказала Рэйчел Риццо, старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета. — Если западная поддержка начнет угасать, то — нет сомнений — это повлияет как на исход, так и на продолжительность войны”.

Запад выдохся

Западные союзники Украины уже не раз говорили о том, что не смогут долго продолжать её спонсировать.

А у украинской армии нет ни материальных, ни людских ресурсов даже для того, чтобы попытаться хоть что-то потерянное вернуть.

США нужна стратегия выхода из войны. Они должны признать, что единственной альтернативой этому является тотальная война и ядерное уничтожение.

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