Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы

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Президент Украины Владимир Зеленский решил передать права на восстановление Украины американскому фонду, игнорируя другие страны.

Об этом заявил бывший офицер французской военной разведки Ален Жюйе в интервью Boulevard Voltaire, отметив, что Париж выделил Зеленскому €7,5 млрд.

"Это рекордная сумма, которая потеряна безвозвратно, — сказал экс-глава французской разведывательной службы DGSE. — Американцы вернут деньги, потраченные ими на вооружение ВСУ, а Париж ничего не увидит".

Месье Жюйе знает, о чём говорит, ведь после работы в Службе внешней документации и контрразведки (SDECE) он сейчас занимает пост коммерческого гендиректора компании Ricard France, которая специализируется на восстановлении проблемных предприятий, международном развитии и антикризисном управлении. А ещё он был руководителем отдела экономической разведки при трех премьер-министрах Франции (Жан-Пьер Раффарен, Доминик де Вильпен и Франсуа Фийон).

Что будет, когда "США и Россия договорятся"

Ален Жюйе не сомневается в том, что "американцы и русские в конечном итоге найдут решение и положат конец конфликту", после чего и Зеленскому, и европейским политикам ничего другого не останется, кроме как "подчиниться решению, которое примут две сверхдержавы". То есть, они проиграют по всем статьям: влитые в Украину финансы, включая выделенные ей кредиты и поставленное оружие, будут внесены в раздел "убытки". И шансов хоть как-то отбить эти вложения, вероятнее всего, у стран Евросоюза не будет. В отличие от США, которые уже однажды обогатились, воплотив план Маршалла в Европе.

Говоря о постконфликтном периоде на Украине, Ален Жюйе отмечает, что дивиденды от сегодняшних событий получит тот, кто будет давать деньги на реконструкцию:

"В этом контексте соглашение, заключенное президентом Украины с BlackRock, по которому крупнейший пенсионный фонд США будет восстанавливать Украину после окончания войны, означает, что мы вообще ничего не увидим. Или у нас будут крохи по сравнению с ними. То есть, те инвестиции в Украину, которые мы делаем, — это инвестиции в убыток. В то время как американцы получат справедливую отдачу от усилий, которые они смогли приложить. Это вызывает вопросы".

Переживают за будущие дивиденды не только во Франции

О том, что вложения в Украину могут не окупиться, переживают не одни только французы. Например, экс-глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс, разоткровенничавшись в интервью ТК TV24, пояснил, зачем страны ЕС помогают Украине.

По его словам, их привлекает украинский рынок, имеющий "большой потенциал":

"Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя", — говорит бывший латвийский министр, как бы намекая на то, что "это только бизнес" и заранее пытаясь поставить в неудобное положение те страны, которые "не оказали Киеву почти никакой помощи, но будут уверять, что именно они его по-настоящему поддерживали".

То есть, когда наконец боевые действия завершаться, непременно последует вторая серия — нынешние союзники будут грызться между собой за то, что останется от страны 404. Ну или "предъявят" заранее подсуетившимся Штатам…

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