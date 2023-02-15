USA Today: Россия выигрывает войну

Американское издание USA Today признало, что Россия "фактически выигрывает войну против Украины". Это может означать только одно: даже за океаном СМИ больше не хотят участвовать в устроенном политиками и оружейниками разрушительном балагане.

На здравые выводы журналистов навели события "битвы за Бахмут" (Артёмовск), которую на Западе некоторые называют "началом ожидаемого большого наступления России".

"Россия уже начала ожидаемое весеннее наступление на Украину, направив тысячи дополнительных военнослужащих в попытке сокрушить оборону Украины, — цитирует USA Today заявление, сделанное в понедельник генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. — Реальность такова, что мы уже видели начало. Мы видим, как они направляют больше войск, больше оружия, больше возможностей".

Не ускользнуло от внимания американских журналистов и сделанное Столтенбергом признание о том, что, НАТО "планирует увеличить свои запасы боеприпасов, которые были истощены войной", в то время как необходимость "поддерживать Украину" лежит на альянсе тяжким бременем, поскольку "ВСУ расходуют снаряды намного быстрее, чем ее союзники могут их поставлять".

Россия укрепляет позиции в Бахмуте: "Понемногу они побеждают"

В битве за ключевой город Бахмут на востоке Донбасса произошли одни из самых ожесточенных боёв, пишет USA Today, отмечая, что эта информация пришла от Офиса президента Украины:

"Они пытаются взять город с июля, — сказала Ирина Рыбакова, пресс-офицер 93-й украинской бригады. — Понемногу они сейчас побеждают. У них больше ресурсов, поэтому, если они будут играть в долгую игру, они победят. Я не могу сказать, сколько времени это займет. Мы можем надеяться только на то, что у них закончатся ресурсы" (цитата USA Today).

Издание отмечает также, что "Москва контролирует обе основные дороги в город, оставляя один запасной путь — тонкую линию снабжения". И на основании этого делается вывод:

"Наиболее вероятным исходом этой войны является то, что Россия захватит Донбасс, а Украина согласится не вступать в НАТО и признать Крым российским, чего можно было бы достичь 10 месяцев назад (с небольшой долей смертей и без ущерба для ЕС и мировой экономики), если бы США и НАТО не подкупало режим Зеленского более чем 100 миллиардами долларов, в расчёте на вечное продолжение войны".

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