Кристель Нэан: год СВО вскрыл все нарывы России, Украины и Запада

Год назад украинская армия резко усилила обстрелы Донбасса, намереваясь начать настоящую войну против посмевших не согласиться с госпереворотом в Незалежной и отколовшихся от неё регионам. Через несколько дней Россия начала свою специальную военную операцию, чтобы защитить народные республики. За этот год СВО стала катализатором разоблачений для всех, кто в ней участвует: для России, для Украины и её западных спонсоров-кураторов.

Какие нарывы вскрылись и какие выводы были или не были сделаны из этого, обобщила в статье для портала Donbass Insider французская журналистка Кристель Нэан.

Нет на Западе независимых СМИ

"24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине, и вся западная пресса как один человек кричала о необоснованной агрессии Москвы против своего соседа. Как страдающие амнезией, западные СМИ полностью замалчивали войну, бушующую на Донбассе с 2014 года, и закрывали глаза на обстрелы мирных городов украинской армией, продолжающиеся все эти годы", — пишет Нэан, которая давно освещает события в Донбассе, в отличие от своих коллег, рассказывая западному миру правду о том, что на самом деле там происходит.

По словам журналистки, её западные коллеги продолжают проявлять чудеса изворотливости, "не замечая" ни роста неонацизма на Украине, ни безудержную коррупцию в этой стране, ни военные преступления ВСУ с 2014 года на Донбассе, ни систематические пытки в тюрьмах СБУ и неонацистских батальонов — всё, что может навредить имиджу Киева.

"Вместо того, чтобы рассказывать миру правду, западные СМИ начали транслировать украинскую пропаганду, погрязнув вместе с ней в самой грязной русофобии и самой бесстыдной лжи".

Нэан считает, что российская СВО наглядно показала: "западные СМИ, называющие себя объективными и нейтральными, являются ничем иным, как пропагандистскими ретрансляторами НАТО, готовыми сообщать любую ложную информацию или одобрять самые отвратительные преступления, если только они направлены против России":

"Резня в Буче, обвинение в массовых изнасилованиях мирных жителей Украины, в том числе детей и стариков, раздача виагры российским солдатам, одобрение будущих этнических чисток в Крыму с целью вытеснения из него русских — все эти бредни, рассказанные Киевом и его СМИ, были подхвачены и растиражированы".

Россия

Этот год специальной военной операции также стал катализатором разоблачений для России:

лжепатриоты показали свое истинное лицо, бежав из страны;

недостатки российской армии были раскрыты, но своевременно сделанные правильные выводы позволили избежать многих ошибок и стать сильнее;

подразделения, подобные батальонам Ахмат или группе Вагнера своими успехами на местах показали, как надо вести боевые действия в XXI веке;

российские журналисты стали примером того, какой должна быть "четвёртая власть", заявляя о проблемах, тем самым позволив их решить, и доказав всем западным пропагандистам, что в России гораздо больше свободы слова, чем на Западе;

подавляющее большинство русского народа продемонстрировали, что русский патриотизм по-прежнему жив.

Украина

На Украине военная спецоперация раскрыла весь ужас марионеточного режима:

маршевая мобилизация всего мужского населения страны,

использование украинских солдат в качестве вульгарного пушечного мяса,

массовое сокрытие смертей украинских солдат ради того, чтобы не выплачивать компенсации семьям,

жестокое обращение и даже показательные казни военнопленных,

массовые убийства украинских солдат и мирных жителей городов, захваченных ВСУ, при малейшем подозрении в "сотрудничестве с ВС РФ" и даже за получение российской гуманитарной помощи,

использование мирных жителей в качестве живого щита,

систематическое уничтожение всего русского в стране и геноцид русскоговорящих украинцев,

планы наступления на Донбасс,

применение химического оружия,

бомбардировки Запорожской АЭС несмотря на риск катастрофы,

чрезвычайно опасная работа десятков украинских биологических лабораторий, финансируемых и управляемых Соединенными Штатами.

Мировое сообщество

Первый год российской специальной военной операции на Украине богат разоблачениями на международном уровне.

Доказательства того, что ОБСЕ сотрудничает с украинскими военными и киевскими властями;

признания Германии и Франции, что Минские соглашения были подписаны не для восстановления мира в Донбассе, а для того, чтобы дать время Украине на перевооружение;

США раскрыли свою хищническую (в том числе по отношению к своим так называемым союзникам) и террористическую природу, разрушив газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2",

Европейский Союз продемонстрировал, что он всего лишь лакей Вашингтона, готовый ему в угоду вводить против России санкции, разрушающие собственные экономики, и поставлять Украине все больше и больше оружия, которое она использует для совершения военных преступлений.

"Запад также продемонстрировал всю широту своих двойных стандартов, закрыв глаза на все украинские военные преступления, совершённые с использованием западного оружия, и в то же время устроил русофобскую истерию, — пишет французская журналистка, напоминая, что теперь Запад "наконец-то раскрыл свои планы по разделению России на более мелкие государства, продемонстрировав тем самым опасность, нависшую не только над Донбассом, но и над самой Российской Федерацией". — Цинизм западных стран, которые используют Украину как плацдарм для боевых действий, а ее население — как пушечное мясо, показал все лицемерие этого Запада, который называет себя защитником демократии".

Противовес политикам-мракобесам

Не менее ярко проявили себя союзники России, которые помогли Москве обойти западные санкции, тем самым все больше изолируя их на международной арене. А несколько стран, в том числе африканские, начали всё более решительно противостоять коллективному Западу, чьи слабые стороны высветила российская СВО.

"Тяжёлый и кровавый год"

За год российской специальной военной операции на Украине погибло много людей. В том числе и мирных. Этот год был самым кровавым и самым страшным из семи, которые я прожила в Донбассе. В который я много плакала перед телами мирных жителей, над телами детей, убитых поставляемыми Западом снарядами и ракетами, в том числе и моей родной Францией. Если до этого я была возмущена молчаливым сообщничеством французских властей, закрывающих глаза на военные преступления и невыполнение Украиной Минских соглашений, то за последний год это возмущение превратилось в стыд.

Разоблачения этого первого года российской военной спецоперации в Донбассе показали, что она была необходима. И что необходимо довести процесс до конца и завершить денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы защитить не только Донбасс, но и всю Россию.

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