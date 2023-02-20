Год назад украинская армия резко усилила обстрелы Донбасса, намереваясь начать настоящую войну против посмевших не согласиться с госпереворотом в Незалежной и отколовшихся от неё регионам. Через несколько дней Россия начала свою специальную военную операцию, чтобы защитить народные республики. За этот год СВО стала катализатором разоблачений для всех, кто в ней участвует: для России, для Украины и её западных спонсоров-кураторов.
Какие нарывы вскрылись и какие выводы были или не были сделаны из этого, обобщила в статье для портала Donbass Insider французская журналистка Кристель Нэан.
"24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине, и вся западная пресса как один человек кричала о необоснованной агрессии Москвы против своего соседа. Как страдающие амнезией, западные СМИ полностью замалчивали войну, бушующую на Донбассе с 2014 года, и закрывали глаза на обстрелы мирных городов украинской армией, продолжающиеся все эти годы", — пишет Нэан, которая давно освещает события в Донбассе, в отличие от своих коллег, рассказывая западному миру правду о том, что на самом деле там происходит.
По словам журналистки, её западные коллеги продолжают проявлять чудеса изворотливости, "не замечая" ни роста неонацизма на Украине, ни безудержную коррупцию в этой стране, ни военные преступления ВСУ с 2014 года на Донбассе, ни систематические пытки в тюрьмах СБУ и неонацистских батальонов — всё, что может навредить имиджу Киева.
"Вместо того, чтобы рассказывать миру правду, западные СМИ начали транслировать украинскую пропаганду, погрязнув вместе с ней в самой грязной русофобии и самой бесстыдной лжи".
Нэан считает, что российская СВО наглядно показала: "западные СМИ, называющие себя объективными и нейтральными, являются ничем иным, как пропагандистскими ретрансляторами НАТО, готовыми сообщать любую ложную информацию или одобрять самые отвратительные преступления, если только они направлены против России":
"Резня в Буче, обвинение в массовых изнасилованиях мирных жителей Украины, в том числе детей и стариков, раздача виагры российским солдатам, одобрение будущих этнических чисток в Крыму с целью вытеснения из него русских — все эти бредни, рассказанные Киевом и его СМИ, были подхвачены и растиражированы".
Этот год специальной военной операции также стал катализатором разоблачений для России:
На Украине военная спецоперация раскрыла весь ужас марионеточного режима:
Первый год российской специальной военной операции на Украине богат разоблачениями на международном уровне.
Европейский Союз продемонстрировал, что он всего лишь лакей Вашингтона, готовый ему в угоду вводить против России санкции, разрушающие собственные экономики, и поставлять Украине все больше и больше оружия, которое она использует для совершения военных преступлений.
"Запад также продемонстрировал всю широту своих двойных стандартов, закрыв глаза на все украинские военные преступления, совершённые с использованием западного оружия, и в то же время устроил русофобскую истерию, — пишет французская журналистка, напоминая, что теперь Запад "наконец-то раскрыл свои планы по разделению России на более мелкие государства, продемонстрировав тем самым опасность, нависшую не только над Донбассом, но и над самой Российской Федерацией". — Цинизм западных стран, которые используют Украину как плацдарм для боевых действий, а ее население — как пушечное мясо, показал все лицемерие этого Запада, который называет себя защитником демократии".
Не менее ярко проявили себя союзники России, которые помогли Москве обойти западные санкции, тем самым все больше изолируя их на международной арене. А несколько стран, в том числе африканские, начали всё более решительно противостоять коллективному Западу, чьи слабые стороны высветила российская СВО.
За год российской специальной военной операции на Украине погибло много людей. В том числе и мирных. Этот год был самым кровавым и самым страшным из семи, которые я прожила в Донбассе. В который я много плакала перед телами мирных жителей, над телами детей, убитых поставляемыми Западом снарядами и ракетами, в том числе и моей родной Францией. Если до этого я была возмущена молчаливым сообщничеством французских властей, закрывающих глаза на военные преступления и невыполнение Украиной Минских соглашений, то за последний год это возмущение превратилось в стыд.
Разоблачения этого первого года российской военной спецоперации в Донбассе показали, что она была необходима. И что необходимо довести процесс до конца и завершить денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы защитить не только Донбасс, но и всю Россию.
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