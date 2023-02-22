Захарова о визите Байдена на Украину: преступника всегда тянет на место преступления

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поездку лидера США Джо Байдена в Киев.

По словам Захаровой, эта поездка оказалась целой драматургической постановкой "обречённого на провал захолустного театра". Вашингтон очень старался продемонстрировать миру свою веру в киевский режим, и намерение поддерживать его "до победы".

Захарова напомнила, что преступника всегда тянет на место преступления, и это в полной мере относится к визиту американского лидера на Украину, который обставили со всей необходимой для такого момента драматургией с уже обязательными для подобных моментов сиренами воздушной тревоги.

Однако постановка США оказалась провальной, подчеркнула представитель ведомства.

"На деле все напоминало дурную постановку обреченного на провал захолустного театра, чтобы видимо придать какого-то драматизма. Этому моменту завели даже сирену воздушной тревоги", — добавила Захарова в ходе брифинга.