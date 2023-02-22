В США назвали визит Байдена в Киев "постановкой, согласованной с русскими"

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Визит американского президента Джо Байдена в Киев был "бесполезной большой постановкой", заявил подполковник армии США Дэниэл Дэвис. По его словам, всё было заранее "согласовано" с Россией и лидер Штатов знал, что сирены воздушной тревоги включили для вида.

Как подчеркнул Дэвис, Байден был уверен в собственной безопасности и в том, что Россия не ударит по Киеву, пока он там находится.

"Да, вы должны подумать, это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал всё это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул", — пояснил Дэвис в эфире Fox News.

По словам подполковника, "постановка" не принесла самой Украине никакой пользы, а лишь создала видимость участия в судьбе Незалежной для США.