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Ольга Лебедева

The Times: Киев бросил в Соледар необученные, плохо вооружённые войска

Мир

Интересно наблюдать за тем, как на Западе постепенно начинают рассеиваться иллюзии по поводу происходящего на Украине.

The Times: Киев бросил в Соледар необученные, плохо вооружённые войска

Вот, например, в понедельник британская The Times в материале про "украинских добровольцев, сражающихся за Бахмут" (так на Украине называют Артёмовск) вдруг сообщила, что они (как и ВСУ вообще) сталкиваются там с "часто отчаянной, регулярно смертельной” ситуацией. А заодно и отметила, что власти Незалежной "преуменьшают успехи, достигнутые российскими войсками на прошлой неделе".

Вероятно, речь в этом пассаже про расположенный в десяти километрах к северо-востоку от Артемовска Соледар, который российские военные взяли в выходные. Напомню, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила в воскресенье, что бои за город "фактически продолжаются", и предостерегла от публикации "несанкционированной информации о ситуации на местах".

Times — о чудо! — проигнорировала её приказ и включила в свою статью сообщения украинских солдат, которые были на месте событий в Соледаре и вместе с остатками своих частей отступили в Артемовск.

В публикации отмечается, что по крайней мере одно подразделение ВСУ не имело доступа ко "всему высокотехнологичному интеллектуальному оружию, предоставленному НАТО элитным полкам украинской армии”. Да ещё и указывается, что "у солдат было мало боевого опыта".

Вывод The Times делает неожиданный:

их (добровольцев-новобранцев) участие в битве за Соледар заключалось "в стрельбе в общем направлении, откуда, по их мнению, на них нападают".

В этой формулировке прекрасно всё, потому что соответствует правде, рассказанной многочисленными пленными украинскими бойцами: никакого командования на поле нет, солдаты предоставлены сами себе и даже стреляют незнамо куда. Хочу заметить: это не наши рассказывают, а очень даже авторитетный рупор пропаганды западной.

А где же была хвалёная "элита ВСУ" во время сражения за Соледар?

Как утверждает всё та же The Times, украинское командование "не допустило свои передовые подразделения к обороне Бахмута и Соледара”, потому что "Москва была заинтересована в их захвате в качестве символической победы, а не по военным соображениям".

Изумительно убедительный повод бросать в пекло необученных новобранцев…

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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